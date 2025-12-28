به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شیوهنامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۴ با هدف حفظ و ارتقای سلامت عمومی، رعایت و تشدید کنترل بهداشت محیطی و پیشگیری از بیماریهای واگیر، به ویژه بیماریهای تنفسی، از سوی معاون بهداشت وزارت بهداشت، به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
این شیوهنامه همزمان با برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ایامالبیض ماه رجب و با تأکید بر صیانت از سلامت معتکفین تدوین و ابلاغ شده است.
در مقدمه این شیوهنامه با اشاره به جایگاه معنوی اعتکاف در ارتقای خودسازی و معنویت اجتماعی، به تأکید مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «اعتکاف یک ریاضت برای ارتقای معنویت است» اشاره شده و سلامت شرکتکنندگان به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برگزاری این مراسم مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، مراسم اعتکاف باید در مساجدی که دارای شرایط و امکانات بهداشتی مناسب هستند برگزار شود و رعایت تهویه مطلوب، نظافت و گندزدایی محیط، بهداشت فردی و مدیریت صحیح پسماند در محل مراسم الزامی است. همچنین توصیه شده است افراد دارای علائم بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا از حضور در مراسم خودداری کرده یا در صورت ضرورت با رعایت فاصله و استفاده از ماسک در مراسم شرکت کنند و برای افراد پرخطر و دارای بیماریهای زمینهای نیز استفاده از ماسک مورد تأکید قرار گرفته است.
در این شیوهنامه بر رعایت ضوابط بهداشتی در تهیه، نگهداری و توزیع مواد غذایی تأکید شده و استفاده از غذاهای بستهبندیشده، توزیع گرم غذا در کوتاهترین زمان ممکن پس از طبخ، پرهیز از نگهداری طولانیمدت مواد غذایی در دمای محیط و استفاده از آب آشامیدنی بستهبندی دارای مجوزهای قانونی از جمله موارد مورد تأکید است. همچنین استفاده از ظروف مناسب و خودداری از بهکارگیری ظروف یکبار مصرف نامناسب و مشترک در توزیع غذا و نوشیدنی توصیه شده است.
همچنین استفاده شخصی معتکفین از وسایل عبادی از جمله قرآن، کتب ادعیه، مهر، سجاده، تسبیح و اقلام استراحتی مورد تأکید قرار گرفته و جمعآوری وسایل عمومی مشترک در محل برگزاری مراسم، به منظور کاهش خطر انتقال بیماریها، ضروری اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، نظارت مستمر بر اجرای مفاد شیوهنامه پیشگیری و مراقبت از بیماریهای تنفسی در ایام برگزاری مراسم اعتکاف بر عهده خدام و مسئولان اجرایی بوده و دانشگاههای علوم پزشکی موظفاند ضمن برنامهریزی و اقدام مقتضی، بر رعایت کامل الزامات بهداشتی در این ایام نظارت داشته باشند.
