آنفلوانزا همچنان در آستانه «هشدار بالا» قرار دارد+نمودار

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول دی ماه ۱۴۰۴، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی، هم در مراجعین سرپایی و هم در مراجعین بستری، اندکی کاهش یافته است؛ به طوری که ۱۱.۲ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۱۱.۳ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید بوده‌اند.

از میان ۲۵۱ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین، آزمایش PCR که مثبت شده است، ۲۱.۵ درصد مربوط به آنفلوانزا بوده است.

در هفته اول دی ماه، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در بیماران سرپایی، افزایش یافته و در بیماران بستری، اندکی کاهش نشان داده است. اما، همچنان بیش از ۲ برابر آستانه «هشدار بالا» قرار دارد.

سویه غالب نیز H۳N۲ بوده است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، گلستان، آذربایجان غربی، فارس، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، همچنان درصد مثبت آنفلوانزا در این استان‌ها، بیش از ۳ برابر آستانه هشدار بالا است.

همچنین، استان‌هایی مانند قم، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که زودتر وارد موج آنفلوانزا شده بودند، زودتر نیز از موج خارج شدند.