تأکید معاون بهداشتی بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مراسم اعتکاف

بندرعباس- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با نزدیک شدن به ایام اعتکاف و برگزاری این مراسم معنوی بر ضرورت رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به‌منظور حفظ سلامت عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به هم‌زمانی مراسم اعتکاف با شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوانزا اظهار داشت: حفظ و ارتقای سلامت عمومی از اولویت‌های نظام سلامت است و بر همین اساس، مراسم اعتکاف باید صرفاً در مساجدی برگزار شود که دارای شرایط و امکانات بهداشتی مناسب و تهویه مطلوب هستند.

وی افزود: توصیه می‌شود افراد دارای علائم بیماری‌های تنفسی از حضور در مراسم خودداری کنند و افراد پرخطر و دارای بیماری‌های زمینه‌ای حتماً از ماسک استفاده نمایند. رعایت بهداشت فردی، نظافت و گندزدایی مستمر فضاها، فرش‌ها و سطوح مشترک از جمله دستگیره‌ها، صندلی‌ها و تجهیزات عمومی ضروری است.

معاون بهداشتی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در سرویس‌های بهداشتی و وضوخانه‌ها گفت: تأمین صابون مایع، نصب پوسترهای آموزشی شست‌وشوی دست و گندزدایی مستمر این فضاها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از وسایل شخصی مانند قرآن، کتب ادعیه، مهر و سجاده توسط معتکفان الزامی بوده و کلیه وسایل عمومی مشترک جمع‌آوری شود.

وی در ادامه به رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذا اشاره کرد و افزود: طبخ و توزیع غذا باید با رعایت کامل مقررات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی و آشامیدنی بسته‌بندی‌شده و مجاز، پرهیز از ظروف نامناسب و توزیع به‌موقع و ایمن انجام شود. تمامی عوامل خدمت‌رسانی به‌ویژه در بخش تغذیه موظف به استفاده مستمر از ماسک و دستکش هستند.

میرزاده در پایان با تأکید بر نظارت دقیق مسئولان اجرایی بر حسن اجرای این شیوه‌نامه و رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در محل مراسم، ابراز امیدواری کرد گفت: با همکاری برگزارکنندگان و مشارکت آگاهانه مردم، مراسم اعتکاف امسال در فضایی سالم، ایمن و سرشار از آرامش معنوی برگزار شود.

