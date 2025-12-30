به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به همزمانی مراسم اعتکاف با شیوع بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا اظهار داشت: حفظ و ارتقای سلامت عمومی از اولویتهای نظام سلامت است و بر همین اساس، مراسم اعتکاف باید صرفاً در مساجدی برگزار شود که دارای شرایط و امکانات بهداشتی مناسب و تهویه مطلوب هستند.
وی افزود: توصیه میشود افراد دارای علائم بیماریهای تنفسی از حضور در مراسم خودداری کنند و افراد پرخطر و دارای بیماریهای زمینهای حتماً از ماسک استفاده نمایند. رعایت بهداشت فردی، نظافت و گندزدایی مستمر فضاها، فرشها و سطوح مشترک از جمله دستگیرهها، صندلیها و تجهیزات عمومی ضروری است.
معاون بهداشتی با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط بهداشتی در سرویسهای بهداشتی و وضوخانهها گفت: تأمین صابون مایع، نصب پوسترهای آموزشی شستوشوی دست و گندزدایی مستمر این فضاها باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین استفاده از وسایل شخصی مانند قرآن، کتب ادعیه، مهر و سجاده توسط معتکفان الزامی بوده و کلیه وسایل عمومی مشترک جمعآوری شود.
وی در ادامه به رعایت اصول بهداشتی در تهیه و توزیع غذا اشاره کرد و افزود: طبخ و توزیع غذا باید با رعایت کامل مقررات بهداشتی، استفاده از مواد غذایی و آشامیدنی بستهبندیشده و مجاز، پرهیز از ظروف نامناسب و توزیع بهموقع و ایمن انجام شود. تمامی عوامل خدمترسانی بهویژه در بخش تغذیه موظف به استفاده مستمر از ماسک و دستکش هستند.
میرزاده در پایان با تأکید بر نظارت دقیق مسئولان اجرایی بر حسن اجرای این شیوهنامه و رعایت ممنوعیت استعمال دخانیات در محل مراسم، ابراز امیدواری کرد گفت: با همکاری برگزارکنندگان و مشارکت آگاهانه مردم، مراسم اعتکاف امسال در فضایی سالم، ایمن و سرشار از آرامش معنوی برگزار شود.
