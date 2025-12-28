آشتاب: ۴۵۰ پلاک در سامانه سحاک کرمانشاه تعیین تکلیف شد

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان امور اراضی کشور، بیش از ۴۵۰ پلاک در سامانه سحاک با همکاری کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک و کارشناسان امور اراضی شهرستان‌ها بررسی و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: راه‌اندازی سامانه سحاک در چارچوب طرح تکریم ارباب رجوع و با هدف تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلامات انجام شده تا بهره‌برداران بتوانند هرچه سریع‌تر نسبت به صدور سند تک‌برگ اراضی خود اقدام کنند و از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای دقیق و به‌موقع این فرآیند، ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب شفافیت در وضعیت مالکیت اراضی و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد و نقش مهمی در تثبیت حقوق بهره‌برداران ایفا می‌کند.

تهیه نقشه تجمیعی ۵۳ پلاک غیرملی در استان کرمانشاه

آشتاب با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در سه ماهه سوم امسال بیان کرد: در اجرای سیاست‌های تکلیفی سازمان متبوع و با هدف تسریع در روند رفع تداخلات، نقشه تجمیعی ۵۳ پلاک غیرملی به مساحت ۳۱ هزار هکتار از اراضی شهرستان‌های تابعه استان کرمانشاه بررسی و تهیه شده است.

وی ادامه داد: تهیه این نقشه‌های تجمیعی نقش مؤثری در تعیین حدود اراضی، تسریع در فرآیند رفع تداخلات و فراهم شدن بستر صدور اسناد تک‌برگ دارد و می‌تواند زمینه‌ساز ساماندهی بهتر اراضی کشاورزی در سطح استان باشد.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش بهره‌برداران گفت: از عموم زارعان و بهره‌برداران صاحب نسق انتظار می‌رود با ادارات جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند تا اجرای بهینه طرح رفع تداخلات و صدور اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

برگزاری شش دوره تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی در کرمانشاه

آشتاب در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری شش دوره کلاس آموزشی در حوزه تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خبر داد و اظهار داشت: به منظور افزایش ضریب راندمان مکانیزاسیون تولید، ارتقای امنیت غذایی و بهره‌مندی هرچه بیشتر زارعان، شش دوره آموزشی مرتبط با طرح یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی در شهرستان‌های تابعه استان طی سه ماهه سوم سال برگزار شده است.

وی افزود: جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و اجرای طرح‌های یکپارچه‌سازی، منجر به افزایش بهره‌وری و راندمان تولید خواهد شد و در این کلاس‌ها، فراگیران به صورت عملی و نظری با مزایا و آثار مثبت این طرح آشنا می‌شوند.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: در همین راستا، بازدیدی از یکی از مزارع شاخص شهرستان با حضور نماینده سازمان امور اراضی کشور انجام شد که این بازدید نشان داد ترویج دانش یکپارچه‌سازی و استمرار برگزاری کلاس‌های آموزشی می‌تواند نقش مؤثری در رشد تولید و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی استان داشته باشد.