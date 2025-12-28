به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور صبح یکشنبه در نشست با فرمانده سپاه ثارالله خارگ اظهار کرد: همکاری و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی، نقش مهمی در ارتقای خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم جزیره خارگ دارد.

وی با اشاره به جایگاه سپاه در همراهی با مردم افزود: سپاه ثارالله همواره در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی قرار داشته و ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در جزیره به شمار می‌رود.

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی مشترک تصریح کرد: با هم‌افزایی و تعامل سازنده می‌توان زمینه رفع مشکلات، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم کرد.

در این نشست، سرهنگ محسن بوستانی فرمانده سپاه ثارالله خارگ نیز بر آمادگی این نهاد برای همکاری با بخشداری ویژه خارگ تأکید کرد و خواستار تداوم تعامل و هماهنگی در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم شد.