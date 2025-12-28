ثبت جهانی اسانس گل محمدی؛ ضرورت تقویت موضع حقوقی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تحولات اخیر در حوزه ثبت بینالمللی محصولات بومی، بر ضرورت تقویت موضع حقوقی ایران در نظامهای ثبت جهانی تأکید کرد و گفت: موضوع ثبت گل محمدی توسط ترکیه و همچنین ثبت گل رز طایف عربستان در فهرست میراث جهانی یونسکو، توجه گستردهای را در افکار عمومی و رسانهها برانگیخته است. این تحولات بار دیگر اهمیت صیانت از محصولات بومی ایران و ضرورت حضور فعال در عرصههای بینالمللی مالکیت فکری را یادآور میشود.
وی افزود: مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، بهعنوان مرجع ملی حمایت از داراییهای فکری است. بر این اساس طی ماههای اخیر کارشناسان این مرکز در مجموعهای از نشستها و رایزنیهای تخصصی با دستگاههای اجرایی کشور ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و… شرکت کرده و حضوری فعال و مؤثر داشتهاند.
اسلامی بیان کرد: هدف از این اقدامات، تقویت موضع حقوقی ایران در برابر درخواست ترکیه برای ثبت نام حفاظتشده مبدأ (PDO) اسانس گل محمدی در اتحادیه اروپا و همچنین آمادهسازی بسترهای لازم برای معرفی و ثبت نظامهای کشاورزی میراثی ایران در نهادهای بینالمللی است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد:در این روند، کارشناسان مرکز مالکیت معنوی با ارائه مشاورههای حقوقی و تخصصی، بر ضرورت مستندسازی دقیق و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط تأکید کردند و با اشاره به تفاوت میان سازوکارهای ثبت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، خاطرنشان کردند که هر یک از این نظامها قواعد، الزامات و پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند.
وی ادامه داد: در خلال این جلسات تأکید شد که بهرهگیری اثربخش از ظرفیتهای ملی نیازمند برنامهریزی یکپارچه و منسجم است تا بتوان جایگاه محصولات بومی و سنتی کشور را در سطح بینالمللی تثبیت و تقویت کرد.
اسلامی خاطرنشان کرد: برای صیانت از منافع کشور در این حوزه، مجموعهای از اقدامات چندجانبه در حال انجام است که شامل تدوین لایحه دفاعیه، تعامل با صادرکنندگان و نهادهای بینالمللی و اقدام به ثبت داراییهای فکری مرتبط همچون نشانجغرافیایی میشود. اگرچه هنوز جزئیات این برنامهها اعلام نشده، اما مرکز مالکیت معنوی تأکید دارد که این اقدامات با هدف تقویت منافع ملی و ارتقای جایگاه ایران در حوزه مالکیت فکری بینالمللی بهصورت مستمر دنبال میشود.
