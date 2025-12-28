حجت‌الاسلام حسن صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر از آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه اعتکاف خبر داد.

به گفته دبیر ستاد اعتکاف خراسان جنوبی، تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۷ دی‌ماه، در مجموع ۶ هزار و ۵۲ نفر برای شرکت در آیین معنوی اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد در ۴۲۷ مسجد استان ساماندهی شده‌اند.

دبیر ستاد اعتکاف خراسان جنوبی افزود: از این تعداد، ۴ هزار و ۲۰۰ نفر را بانوان (معادل ۶۹.۵ درصد) و هزار و ۸۵۲ نفر را آقایان (معادل ۳۰.۵ درصد) تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به ترکیب سنی معتکفین اظهار کرد: ۶۷.۱۵ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان را دانش‌آموزان شامل می‌شوند.

حجت‌الاسلام صفری همچنین تصریح کرد: در میان شهرستان‌های استان، بیرجند با ۶۳.۳۷ درصد بیشترین میزان ثبت‌نام معتکفین را به خود اختصاص داده است.

دبیر ستاد اعتکاف خراسان جنوبی یادآور شد: با تاکید بر اینکه فرآیند ثبت‌نام از اول دی ماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری دهم دی ماه ادامه دارد، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اختصاصی اعتکاف استان خراسان جنوبی به نشانی https://etekafskh.ir ثبت‌نام خود را به صورت برخط (آنلاین) انجام دهند.