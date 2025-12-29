به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار بشرویه بر اجرای طرحهای «عملیاتمحور» در حوزه تبیین تأکید کرد و افزود: باتوجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری، «جهاد تبیین» یک فریضه شرعی و فوری بوده که هدف آن مقابله علمی و عملی با تحریفات و القائات دشمن است.
وی بیان کرد: حوزههای کلیدی تبیین در بیانات رهبری، شامل تبیین دستاوردها، روشنگری ظرفیتهای داخلی، مبارزه با تحریف تاریخ، افشای نفوذ دشمن، ترویج مقاومت، تبیین سبک زندگی اسلامی، تحکیم وحدت، حقوق زن بر مبنای اسلام و تبیین نقش خانواده و فرزندآوری است.
«طرح رهبانو» راهبرد نوین جهاد تبیین بانوان
وی با بیان اینکه در حوزه بانوان، کار مشترک نوآورانهای در مجموعههای فرهنگی و اجرایی با عنوان طرح رهبانو با هدف امیدآفرینی و پیوند جهاد تبیین با فعالیتهای تخصصی بانوان آغاز شده است، گفت: این طرح بر محوریت تدوین سند استانی و طراحی کنشهای عملیاتی توسط مجموعههای مردمی، فعالان اجتماعی، هیئتهای بانوان و خانههای قرآن بنا شده است.
به گفته حجتالاسلام سالاری، حوزههای فعالیت رویداد ره بانو توانمند سازی و تعالی بانوان در عرصههای مختلف مرتبط با بینش اسلام ناب، توجه به الگوی سوم زن، خانواده، تربیت فرزند، جمعیت و زیست عفیفانه بوده و نمایشگاه استانی این طرح در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
وی افزود: تمامی محتوای ارائه شده در این طرح توسط اساتید حوزه و دانشگاه مبتنی بر معارف قرآنی و توسعه طرح زندگی با آیهها در لایههای مختلف سبک زندگی اسلامی است.
