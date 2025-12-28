حماسه ۸ دی تبریز؛ الگویی ماندگار از بصیرت مردمی برای تربیت نسل نوجوان

مقداد علیزاده، رئیس سازمان دانشآموزی استان آذربایجان شرقی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ تبریز را نماد بصیرت، حضور بهموقع و مسئولیتپذیری مردمی دانست و بر نقش سازمان دانشآموزی در انتقال این میراث تاریخی به نسل نوجوان و هویتسازی اجتماعی و انقلابی دانشآموزان تأکید کرد.
علیزاده با اشاره به نقش تاریخی مردم تبریز در دفاع آگاهانه از انقلاب اسلامی اظهار کرد: نقش تاریخی مردم تبریز در بزنگاههای حساس انقلاب بر کسی پوشیده نیست و حماسه ۸ دی ۱۳۸۸ نماد بصیرت، حضور بهموقع و مسئولیتپذیری مردمی است که میتواند بهعنوان یک الگوی تربیتی مؤثر برای نسل نوجوان امروز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به پیشینه تاریخی تبریز در تحولات مهم کشور، مردم این خطه همواره در مقاطع حساس، پیشگام دفاع از ارزشها و ولایت بودهاند و ۸ دی تجلی روشن همین هویت تاریخی است.
رئیس سازمان دانشآموزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت انتقال این سابقه تاریخی به نسل جدید، خاطرنشان کرد: انتقال این میراث به نسل نوجوان، یکی از مأموریتهای مهم سازمان دانشآموزی است؛ چرا که نوجوان امروز نیاز دارد بداند هویت اجتماعی و انقلابی او ریشه در تاریخ دارد.
علیزاده ادامه داد: زمانی که دانشآموز درک کند همسنوسالان او در مقاطع مختلف تاریخی نقشآفرین بودهاند، احساس مسئولیت و خودباوری در او تقویت میشود و این شناخت میتواند زمینهساز نقشآفرینی آگاهانه در زمان حال باشد.
وی با اشاره به ضرورت بازتعریف مفاهیمی همچون بصیرت و مسئولیتپذیری برای نسل نوجوان، گفت: نمیتوان صرفاً با شیوههای سنتی و سخنرانیهای مستقیم با نسل امروز ارتباط برقرار کرد و به همین دلیل، استفاده از اردوهای روایتمحور، تولید محتوای چندرسانهای، مسابقات هنری و فعالیتهای گروهی دانشآموز محور، از جمله روشهایی است که میتواند این مفاهیم را ملموس و قابل درک کند.
رئیس سازمان دانشآموزی استان آذربایجان شرقی افزود: یکی از پیامهای مهم و ماندگار ۸ دی، «حضور آگاهانه در زمان درست» است و سازمان دانشآموزی تلاش میکند این روحیه را در قالب آموزش مهارتهای اجتماعی، ارتقای سواد رسانهای و تقویت قدرت تحلیل در دانشآموزان نهادینه کند تا در برابر چالشهای فکری و فرهنگی زمانه، منفعل نباشند.
علیزاده در ادامه با تأکید بر اهمیت الگوسازی بومی تصریح کرد: شخصیتهای تأثیرگذار استان، چه در حوادثی مانند ۸ دی و چه در عرصههای علمی، فرهنگی و اجتماعی، از ظرفیت بالایی برای الگوسازی برخوردارند و زمانی که نوجوان با الگوهای بومی و قابل لمس مواجه میشود، ارتباط عمیقتر و ماندگارتری برقرار میکند.
