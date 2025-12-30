به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه حماسه نهم دی‌ماه به عنوان یکی از روزهای سرنوشت‌ساز و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی، بار دیگر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم مؤمن و ولایتمدار تبریز گرامی داشته شد. آئین یادبود این حماسه عظیم، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی، در سالن همایش مصلی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد و بر اهمیت هوشیاری و بصیرت عمومی در مقابله با فتنه تأکید شد.

فتنه، خطری بزرگ‌تر از قتل در نگاه قرآن

امام جمعه تبریز با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ گفت: با وجود صبر و مدارا و فرصت‌های متعدد برای بازگشت فتنه‌گران، برخی این حلم نظام را نشانه ضعف دانستند؛ اما حضور آرام، گسترده و آگاهانه ملت در نهم دی تمامی پروژه‌های دشمنان داخلی و خارجی را در نطفه خنثی کرد.

وی افزود، سکوت نظام در آن مقطع ناشی از اقتدار و خیرخواهی بود و نه از ناتوانی، و نشان داد هرگاه ملت پای کار باشد، هیچ توطئه‌ای دوام نخواهد آورد.

حجت‌الاسلام مطهری‌اصل با استناد به آیات قرآن، فتنه را خطری بزرگ‌تر از قتل دانست و تأکید کرد که فتنه ایمان، باور و هویت جامعه را متزلزل می‌کند و مقابله با آن، یک تکلیف دینی و قرآنی است.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور مسئولانه خود نشان داد که در برابر فتنه، همواره پایبند حق و حقیقت خواهد ماند.

محبوبیت رهبری؛ محصول دیانت و صداقت

امام جمعه تبریز همچنین محبوبیت رهبری را محصول دیانت، صداقت و اخلاص دانست و گفت: مردم این سرزمین عاشق خدا، دین و راه حق‌اند و هر کس صادقانه در این مسیر قدم بردارد، مورد حمایت ملت قرار می‌گیرد.» وی با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب افزود: «حماسه نهم دی نمونه‌ای بی‌نظیر از هوشیاری ملت بود که محاسبات پیچیده دشمنان را نقش بر آب کرد.

وحدت اجتماعی همراه با نقد مسئولانه

در ادامه، حجت‌الاسلام مطهری‌اصل بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: اعتراض و نقد منصفانه حق مردم است، اما نباید این نقدها به ابزاری برای دشمنان یا جریان‌های نفوذی تبدیل شود و جامعه را دچار تفرقه کند.

وی افزود همه باید در برابر دشمن متحد باشند و همزمان انتقادات خود را عاقلانه و مسئولانه بیان کنند.

مطالبه معیشت مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

امام جمعه تبریز همچنین به دغدغه‌های اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: ملت شریف ایران شایسته تحمل رنج معیشتی نیستند. ترمیم مدیریتی، بازنگری در تصمیم‌ها و تلاش جدی برای ساماندهی اقتصاد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی تأکید کرد که این مطالبه مردم، نه از سر اغتشاش، بلکه از سر دلسوزی و امید به اصلاح امور است.

تبریز؛ پیشگام در لحظات حساس انقلاب

حجت‌الاسلام مطهری‌اصل در ادامه با تجلیل از نقش تاریخی مردم آذربایجان افزود: تبریز در بزنگاه‌های حساس تاریخ انقلاب، همواره در خط مقدم دفاع از ولایت و نظام اسلامی ایستاده است.

وی با یادکرد از مرحوم آیت‌الله شبستری گفت: روشنگری ایشان و حضور پرشکوه مردم تبریز، زمینه‌ساز خروش ملی و خاموش‌شدن فتنه بدون کمترین هزینه شد.

صیانت از آرامش جامعه؛ نقش خواص و صاحبان تریبون

امام جمعه تبریز در خاتمه خطاب به خواص و صاحبان تریبون تأکید کرد: مراقبت در گفتار و رفتار، شرط حفظ وحدت، آرامش و امنیت جامعه است و دعا کرد تا ملت ایران در سایه تبعیت از ولایت، به قله‌های تمدن نوین اسلامی دست یابد و دشمنان بار دیگر شاهد ناکامی خود باشند.