به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در نشست خبری امروز یکشنبه ۸ دی در محل فدراسیون تکواندو اظهار داشت: تمامی مسابقاتی که برگزار میشود در مسیر المپیک ثبت خواهد شد و نخستین رویدادی که اعزام تیم به آن را در برنامه داریم، مسابقات فجیره است که اردوی آمادهسازی آن نیز آغاز شده است.
رئیس فدراسیون تکواندو تاکید کرد: تلاش ما این است که در هر وزن دستکم دو ورزشکار را به این رقابتها اعزام کنیم چرا که امتیازات این مسابقات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش تعیینکنندهای در حضور در مسابقات گرندپری دارد.
او ادامه داد: در المپیک گذشته، حدود دو سال از رقبای خود عقب بودیم و در سیستم رنکینگ، ورزشکار شاخصی نداشتیم. به همین دلیل ناچار شدیم طی یک بازه زمانی فشرده در مسابقات مختلف شرکت کنیم تا امتیازات لازم را جمعآوری کنیم. اکنون با برنامهریزی دقیقتر، روند آمادهسازی برای المپیک پیش رو را آغاز کردهایم و با شرایط بهتری در این مسیر قدم برمیداریم.
ادامه دارد…
