  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

هادی ساعی در نشست خبری:

در المپیک دو سال از رقبا عقب بودیم/ نمی‌خواهیم دوباره به مشکل بخوریم

در المپیک دو سال از رقبا عقب بودیم/ نمی‌خواهیم دوباره به مشکل بخوریم

رئیس فدراسیون تکواندو با تاکید بر این که برنامه ریزی های به گونه ای است که کمترین دغدغه را داشته باشیم‌، گفت: قصد داریم امتیازات لازم را کسب کنیم تا تکواندوکارانمان به مشکل نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی در نشست خبری امروز یکشنبه ۸ دی در محل فدراسیون تکواندو اظهار داشت: تمامی مسابقاتی که برگزار می‌شود در مسیر المپیک ثبت خواهد شد و نخستین رویدادی که اعزام تیم به آن را در برنامه داریم، مسابقات فجیره است که اردوی آماده‌سازی آن نیز آغاز شده است.

رئیس فدراسیون تکواندو تاکید کرد: تلاش ما این است که در هر وزن دست‌کم دو ورزشکار را به این رقابت‌ها اعزام کنیم چرا که امتیازات این مسابقات برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در حضور در مسابقات گرندپری دارد.

او ادامه داد: در المپیک گذشته، حدود دو سال از رقبای خود عقب بودیم و در سیستم رنکینگ، ورزشکار شاخصی نداشتیم. به همین دلیل ناچار شدیم طی یک بازه زمانی فشرده در مسابقات مختلف شرکت کنیم تا امتیازات لازم را جمع‌آوری کنیم. اکنون با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، روند آماده‌سازی برای المپیک پیش رو را آغاز کرده‌ایم و با شرایط بهتری در این مسیر قدم برمی‌داریم.

ادامه دارد…

کد خبر 6704171
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها