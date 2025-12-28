به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، ضمن تأیید این خبر گفت: در راستای تحقق سیاستهای کلان شرکت فولاد مبارکه در زمینه بهینهسازی فرایندهای تولید، ارتقای کیفیت محصولات با ارزشافزوده بالا و بهرهگیری از فناوریهای نوین، خط تولید قلعاندود ناحیه نورد سرد به سامانه پیشرفته و آنلاین اندازهگیری ضخامت پوشش قلع مجهز شد؛ اقدامی راهبردی که نقش مهمی در افزایش دقت کنترل کیفیت، کاهش مصرف مواد اولیه و پاسخگویی بهتر به الزامات بازارهای داخلی و صادراتی ایفا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این پروژه در ادامه رویکرد فولاد مبارکه برای تلفیق فناوریهای روز دنیا با توان مهندسی داخلی اجرا شده و نشاندهنده عزم جدی شرکت برای حرکت به سمت تولید هوشمند، کنترل دقیق فرایندها و کاهش بهای تمامشده محصولات است، در خصوص ویژگیهای فنی این سامانه افزود: سامانه نصبشده از نوع ضخامتسنج پرتوی ایکس (X-Ray) بوده و امکان اندازهگیری پیوسته، آنی و کاملاً غیرمخرب ضخامت پوشش قلع را در حین تولید فراهم میکند. این قابلیت باعث شده اپراتورها در لحظه از وضعیت کیفی محصول مطلع شوند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را بدون وقفه در فرایند اعمال کنند.
خسروانیپور در تشریح مزایای اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: کنترل برخط ضخامت پوشش قلع، از اعمال پوشش مازاد جلوگیری میکند و علاوه بر تضمین یکنواختی محصول، صرفهجویی قابلتوجهی در مصرف قلع بهعنوان ماده اولیه گرانقیمت به همراه دارد که این موضوع مستقیماً بر کاهش هزینههای تولید اثرگذار است.
کنترل فرایند کیفیت محصولات قلعاندود؛ از نمونهبرداریهای مقطعی و آزمونهای تأخیری به کنترل کاملاً پیوسته و دادهمحور
محسن اختری، مدیر توسعه نورد سرد فولاد مبارکه نیز در همین زمینه با اشاره به نقش این پروژه در ارتقای سیستمهای کنترلی ناحیه نورد سرد گفت: با راهاندازی این سامانه، فرایند کنترل کیفیت محصولات قلعاندود از حالت مبتنی بر نمونهبرداریهای مقطعی و آزمونهای تأخیری به یک کنترل کاملاً پیوسته و دادهمحور ارتقا یافته است. این تغییر رویکرد، قابلیت اطمینان تصمیمگیری در حین تولید را بهطور محسوسی افزایش داده است.
وی افزود: یکی از مزیتهای مهم این پروژه، امکان ثبت، ذخیرهسازی و تحلیل دادههای ضخامت پوشش در طول زمان است که این اطلاعات، ابزار ارزشمندی برای شناسایی روندها، تشخیص نوسانات فرایندی و تعریف اقدامات بهبود مستمر در خطوط قلعاندود محسوب میشود.
بومیسازی سامانه لرزهگیر تخصصی
مسعود ضیائی، رئیس توسعه خطوط نورد سرد نیز با اشاره به چالشهای فنی اجرای این طرح اظهار کرد: با توجه به حساسیت بالای اندازهگیری ضخامت پوشش قلع و تأثیر ارتعاشات ورق بر دقت نتایج، در این پروژه یک سامانه لرزهگیر تخصصی بهصورت کامل توسط تیم داخلی طراحی، ساخته و بومیسازی شد که در دو طرف تجهیز ضخامتسنج نصب شده است.
وی با تأکید بر اینکه این سامانه با تثبیت حرکت ورق در محل اندازهگیری، دقت نتایج را به حداکثر رسانده و نقش کلیدی در عملکرد پایدار و قابلاعتماد سیستم ایفا میکند، گفت: اجرای موفق این بخش نمونهای روشن از توان مهندسی داخلی در پاسخگویی به نیازهای پیچیده خطوط تولید است.
ضیائی افزود: علیرغم محدودیتها و چالشهای فنی، فرایند نصب، راهاندازی و تست نهایی سامانه با اتکا به دانش و تجربه متخصصان فولاد مبارکه و همکاری مؤثر واحدهای مرتبط با موفقیت به انجام رسید.
خسروانیپور در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری و حمایت واحد قلعاندود نورد سرد، واحد توسعه نورد سرد، مهندسی کارخانه، قراردادهای خرید و تمامی عوامل مؤثر در تحقق این پروژه تأکید کرد: مجهز شدن خط قلعاندود به این سامانه پیشرفته، صرفاً یک ارتقای فنی نیست، بلکه گامی مؤثر در مسیر تولید پایدار، افزایش رضایت مشتریان و تقویت جایگاه فولاد مبارکه در بازارهای رقابتی، بهویژه در حوزه محصولات قلعاندود باکیفیت بالا به شمار میرود.
نظر شما