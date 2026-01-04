پیش بینی هواشناسی استان هرمزگان ۱۴ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: دریا در مناطق کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، غرب قشم، سواحل غربی استان در پارسیان و بندرلنگه مواج خواهد شد.

حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲۰۰ سانتی متر خواهد رسید.

وی توصیه کرد: با خودداری از دریاروی در مناطق ذکر شده، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های غرب استان صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی ماه، وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی در جنوب شرق کشور همچنین نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا نیز در این مناطق دور از انتظار نیست و آب‌های تنگه هرمز و دریای عمان نسبتاً مواج خواهد شد.

به لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، نوسان دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود و اواسط هفته جاری، کاهش نسبی دمای کمینه در استان داریم.