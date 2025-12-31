مسیح و وعده عدالتی که از گهواره تا ظهور امتداد دارد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرجان سیف الدین: پس از تولد عیسی بن مریم (ع) این بانوی درستکار به فرمان الهی در نزد قوم بنی اسرائیل رفت و روزه سکوت اختیار کرد و هنگامی که آنان از حضرت مریم (س) درباره تولد فرزندش سوال کردند، حضرت عیسی (ع) به دستور پروردگار لب به سخن گشود و اینگونه فرمود: من بنده خدایم، او کتاب آسمانی به من اعطا کرده و مرا پیامبر خویش قرار داده است و مرا هر جا که باشم موجودی پربرکت خواسته و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات امر فرموده است.

مریم از محراب زکریا تا بشارت جبرئیل

حضرت مریم (س)، مادر حضرت عیسی (ع)، نامش به طور مستقیم در قرآن کریم ذکر شده و سوره‌ای به نام او (سوره مریم) اختصاص یافته است. قرآن او را با القابی همچون «صدیقه» (راستگو)، «مطهره» (پاکیزه‌شده از گناهان) و «مقدس» توصیف می‌کند و تاکید دارد که خداوند او را از میان زنان عالمیان برگزیده است. ایشان روزها روزه می‌گرفت و شب‌ها شب زنده داری می‌کرد.

عطیه سادات خلیفه سلطانی کارشناس علوم معارف درباره جایگاه حضرت مریم در دین اسلام گفت: حضرت زکریا (ع) او را در محراب بزرگ کرد و خداوند روزی او را از غیب نازل می‌کرد، به گونه‌ای که میوه‌های زمستانی در تابستان نزد او ظاهر می‌شد که این نشانه‌ها بر تقدس و انتخاب الهی او دلالت دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوره تحریم (آیه ۱۲) مریم را به عنوان الگویی برای مؤمنان معرفی می‌کند.

این کارشناس مذهبی حوزه علمیه اصفهان ادامه داد: روایات اسلامی نیز بر پاکدامنی مطلق ایشان تاکید دارند بطوری که امام صادق (ع) فرمودند: یکی از بهترین زنان عالمیان مریم بنت عمران است.

وی حضرت مریم را نماد عفاف، توکل و تسلیم در برابر اراده الهی خواند و گفت: تولد معجزه آسای حضرت عیسی یکی از بزرگ‌ترین معجزات الهی است که قرآن آن را با جزئیات روایت می‌کند.

وی توضیح داد: جبرئیل فرشته درگاه الهی به شکل بشر نزد ایشان آمد و بشارت تولد فرزند را داد، و مریم با میوه نخل و آب چشمه روزها را سپری کرد تا حضرت عیسی متولد شود.

خلیفه سلطانی ادامه داد: در فرهنگ و دین اسلامی، حضرت مریم یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های زن در میان مسلمانان است.

مسیح مسح کننده

حضرت عیسی بن مریم (ع)، که در قرآن مسیح و «روح الله» نامیده می‌شود، یکی از پنج اولوالعزم است. قرآن او را بنده صالح خدا، و پیامبری که با کتاب انجیل و معجزات الهی، معرفی می‌کند.

قرآن در ۱۵ سوره از او نام برده و بر توحید او تاکید دارد.

حجت الاسلام محمد مهدی طباخیان کارشناس مذهبی درباره جایگاه حضرت مسیح در دین اسلام گفت: حضرت عیسی از گهواره سخن گفت و معجزاتی چون شفا دادن کور مادرزاد، جذامیان، زنده کردن مردگان با اذن خدا، و خلق پرنده از گل داشت که این معجزات نشانه اثبات رسالتش است.

این محقق تاریخ اسلامی ادامه داد: قرآن معجزه حضرت محمد و کتاب مقدس ما می‌گوید خداوند او را به سوی خود بالا برد و شبیهش را به صلیب کشید و او زنده است و در آخرالزمان در کنار حضرت مهدی موعود (عج) بازخواهد گشت و عدالت را برقرار می‌کند.

این کارشناس مذهبی با عنوان اینکه مسیح به معنای مسح کننده یا مسح شده می‌باشد توضیح داد: ایشان را به این خاطر مسیح نامیده ا ند که او هر شخص بیماری را مسح می‌کرد شفا می‌یافت.

طباخیان افزود: در قرآن کریم توصیف‌های بسیاری درباره حضرت مسیح (ع) به کار رفته است که حکایت از جایگاه ویژه ایشان نزد خداوند متعال دارد.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: حضرت عیسی بن مریم (ع) به آیندگان بشارت میلاد پیامبر خاتم را داد و فرمود: به شما خبر می‌دهم که پس از من پیامبری خواهد آمد به نام احمد (ص) که یکی از فرزندانش حجت خدا بر انسان‌ها خواهد بود. زمانی که زمین از ظلم و جور پر شد او قیام کند و عدل را به پا دارد. پس من در آن زمان از آسمان فرود می آیم.

اقامت نماز حضرت عیسی (ع) به امامت حضرت مهدی (عج) آغاز عصر جدید از عدالت

رهبر حکومت جهانی اسلامی، حضرت مهدی (عج) است و حضرت عیسی بن مریم (ع) آن حضرت در راه جهانی شدن ارزش‌های قرآنی، ایشان را یاری می‌کند.

حجت الاسلام مهدی دانشمند از محققان علوم قرآنی گفت: یکی از عوامل مهم در پیشرفت انقلاب جهانی مهدوی و برقراری حاکمیت جهانی اسلامی در سراسر جهان، همراهی این پیامبر الهی در کنار قائم آل محمد (ص) است.

وی افزود: در زمان ظهور آن حضرت، مسیح (ع) نزول خواهند کرد و در رکاب آن بزرگوار و پشت سر آن بزرگوار اقامه نماز خواهند نمود و این به مفهوم خاتمیت و خاتم الاوصیا بودن آن بزرگوار است.

دانشمند با بیان اینکه در روایت آمده که آن بزرگوار به حضرت مسیح (ع) احترام نموده و مسیح (ع) به حضرت ولی عصر (عج) می‌گوید: کسی را نرسد که بر ائمه اهل البیت (ع) تقدم بجوید و حق تقدم با شماست.

این سخنران ادامه داد: در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: اگر از عمر جهان، جز یک روز نمانده باشد، خداوند همان یک روز را آن قدر طولانی می‌کند، تا فرزندم مهدی خروج کند. پس از خروج او، عیسی روح‌الله فرود می‌آید و در پشت سر وی نماز می‌گزارد، آنگاه زمین با فروغ پروردگار خویش روشن می‌شود و حکومت مهدی به شرق و غرب گیتی می‌رسد.

نام و اوصاف حضرت عیسی در قرآن

نام حضرت عیسی (ع) در قرآن ۲۵ بار به عنوان عیسی و ۱۳ بار به عنوان مسیح یاد شده است. همچنین ایشان در قرآن کریم حضرت عیسی (ع)، بنده خدا (سوره مریم، آیه ۳۰) و رسول به سوی بنی اسرائیل (سوره آل عمران، آیه ۴۹) و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت و کتاب است (سوره احزاب، آیه ۷، سوره شوری، آیه ۱۳، سوره مائده، آیه ۴۶). خدای تعالی نام او را مسیح عیسی نهاد (سوره آل عمران، آیه ۴۵) و «کلمه الله» و «روحی از خدا» خواند (سوره نساء، آیه ۱۷۱)، و دارای مقام امامت (سوره احزاب آیه ۷) و از گواهان اعمال (سوره نساء، آیه ۱۵۹، سوره مائده، آیه ۱۱۷) مطرح شده است.

حضرت عیسی (ع) در دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد که به‌طور مستمر از سوی حضرت محمد (ص) و دیگر مسلمانان محترم شمرده می‌شود. پیامبر اسلام (ص) حضرت عیسی (ع) را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پیامبران الهی معرفی و جایگاه او را در روایات خود به‌طور بارزی بیان کرده است. این جایگاه ویژه در قرآن و احادیث باعث می‌شود که مسلمانان به حضرت عیسی (ع) نه تنها به‌عنوان یک پیامبر بلکه به عنوان یک شخصیت مهم و تأثیر گذار در برقراری حکومت جهانی احترام بگذارند.