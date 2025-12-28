کاروان رالی «قهرمان من» با استقبال مردمی وارد بافق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذاکری، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره ورود کاروان رالی به استان یزد اظهار کرد: این حرکت مردمی در آستانه ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف ترویج اندیشهها و سیره رفتاری این سردار پرافتخار شکل گرفته است.
مسئول هیئت رزمندگان خراسان رضوی و دبیر برگزاری این رالی، اظهار داشت: این کاروان با ابتکار جمعی از خانوادههای شهدا و ایثارگران، بدون حمایت رسمی و بهصورت خودجوش مردمی راهاندازی شده تا یاد و مکتب شهید سلیمانی را در میان نسل جوان زنده نگه دارد.
وی بیان کرد: در این حرکت فرهنگی حدود ۶۰ خانواده شهید و ایثارگر با ۶۰ دستگاه خودرو و نزدیک به ۱۸۰ نفر شرکتکننده حضور دارند و مسیری به طول دو هزار کیلومتر را بهعنوان یک رالی فرهنگی و معنوی طی میکنند.
ذاکری افزود: کاروان تاکنون از استان خراسان جنوبی و چندین شهر کشور عبور کرده و پس از حضور در شهرستان بافق، راهی استانهای هرمزگان و کرمان خواهد شد تا در سالروز شهادت سردار دلها در کرمان به مسیر خود پایان دهد.
وی گفت: این کاروان در مجموع از حدود ۱۸ شهر کشور عبور میکند و تلاش دارد با همراهی مردم، پیام ایثار، مقاومت و روحیه جهادی را به جامعه و خصوصاً جوانان منتقل کند.
مسئول برگزاری رالی «قهرمان من» تأکید کرد: این حرکت نمادی از پیوند مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهید حاج قاسم سلیمانی است و جلوهای از وفاداری ملت ایران به ارزشهای ایثار و مقاومت محسوب میشود.
گفتنی است، شرکتکنندگان در طول حضور خود در شهرستان بافق، ضمن زیارت امامزاده عبدالله (ع) و حضور در برنامههای فرهنگی و مذهبی بیتالرضا (ع)، به تبیین مکتب مقاومت و گفتمان خدمت سلیمانی پرداختند.
