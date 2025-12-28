«فرزند ادیان»، نکوداشت مجاهدت امام موسی صدر در عرصه گفتگوی ادیان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام نشست «فرزند ادیان» با هدف بزرگداشت مجاهدت‌های امام موسی صدر در عرصه گفت‌وگو میان ادیان برگزار می‌شود.

این نشست روز ۸ دی با همکاری انجمن علمی علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران و مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر برگزار خواهد شد و به تبیین اقدامات امام صدر در زمینه گفت‌وگوی میان ادیان، به‌ویژه اسلام و مسیحیت، اختصاص دارد. همچنین در این نشست، مبانی قرآنی اندیشه‌های امام موسی صدر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این برنامه، حورا صدر (فرزند امام موسی صدر و مدیر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام صدر) و ابوالفضل خوش‌منش، مدیر مرکز همکاری‌های بین‌المللی قرآن کریم دانشگاه تهران به همراه تعدادی از پژوهشگران مؤسسه امام صدر حضور خواهند داشت.