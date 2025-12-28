حضور وزیر راه در نشست این هفته کمیسیون امورداخلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران

- بررسی کلیات طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر اساس این بند: حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام برای حضور داوطلبان در انتخابات مجلس تعیین شده است.

- کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت

- بررسی سوال آقایان ابوالفضل ابوترابی، محمد خوش سیما و جعفر قادری از وزیر راه و شهرسازی

- بررسی آخرین اخبار و تحولات در حوزه وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه وشهرسازی و معاونان این وزارت خانه.