حضور وزیر راه در نشست این هفته کمیسیون امورداخلی کشور

وزیر راه در نشست هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور برای پاسخ به سوال نمایندگان حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

- بررسی طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران

- بررسی کلیات طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر اساس این بند: حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام برای حضور داوطلبان در انتخابات مجلس تعیین شده است.

- کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت

- بررسی سوال آقایان ابوالفضل ابوترابی، محمد خوش سیما و جعفر قادری از وزیر راه و شهرسازی

- بررسی آخرین اخبار و تحولات در حوزه وزارت راه و شهرسازی با حضور وزیر راه وشهرسازی و معاونان این وزارت خانه.

اكرم سادات حسيني شبستري

