راهیابی ۷ هرمزگانی به مرحله کشوری مسابقات علمی حوزه‌ علمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی علی زاده از راهیابی ۷ نفر از طلاب این استان به مرحله کشوری مسابقات علمی حوزه‌های علمیه خبر داد.

وی اظهار داشت: طلاب چهار مدرسه علمیه از استان هرمزگان موفق شده‌اند در رقابت‌های علمی مرحله استانی، سهمیه حضور در مرحله کشوری را کسب کنند. بر اساس نتایج اعلام‌شده، مدرسه علمیه النبی (ص) بندرعباس با کسب ۳ سهمیه، بیشترین راه‌یافتگان را به خود اختصاص داده، همچنین مدارس مالک اشتر ۲ و حضرت ابوالفضل (ع) ۱ و مدرسه مهدیه پارسیان یک سهمیه کسب کرده‌اند.

حجت‌الاسلام علی زاده اسامی برگزیدگان مرحله استانی و راه‌یافتگان به مرحله کشوری را به شرح ذیل اعلام کرد:

مدرسه علمیه النبی (ص): محمدرضا عباسی بازاردهی- مصطفی بابازاده (تفسیر سطح عالی)

مدرسه علمیه مالک اشتر: محمد مهدی احمدی پناه (گرایش علوم عقلی ۱) سعید صفایی (گرایش احکام ۲)

مدرسه علمیه حضرت آبوالفضل: کیانوش ملایی (گرایش احکام ۲)

مدرسه علمیه مهدیه پارسیان: یاسین مبارکی (گرایش احکام ۲)

استاد حوزه علمیه هرمزگان، ضمن تبریک به این طلاب موفق، از زحمات اساتید، مدیران و معاونان آموزش مدارس تقدیر کرد و افزود: این موفقیت نتیجه تلاش علمی، معنوی و همدلی مجموعه مدارس علمیه استان است.

وی با آرزوی موفقیت برای راه‌یافتگان در مرحله کشوری که در بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، ابراز کرد: امیدواریم طلاب هرمزگان در این مرحله نیز درخشش قابل‌توجهی داشته باشند.