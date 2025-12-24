به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در جریان بازدید شبانه از پروژه آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد، بر ضرورت تسریع در تکمیل کریدورهای آزادراهی و ریلی کشور بهعنوان یکی از اولویتهای دولت چهاردهم تأکید کرد.
وی در این بازدید میدانی، پس از حضور در کارگاه اجرایی کنارگذر غربی قم و بازدید از عملیات روسازی بتنی این محور به طول ۱۲ کیلومتر، اظهار کرد: آزادراه قم - سلفچگان - راهجرد به طول ۷۴ کیلومتر تعیین تکلیف شده و بخش کنارگذر غربی قم تا پایان سال جاری بهطور کامل تکمیل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور، تصریح کرد: بیش از ۵۵ درصد تأمین مالی این کریدور آزادراهی از سوی بخش خصوصی انجام شده است که نشاندهنده اهمیت و ظرفیت بالای مشارکت سرمایهگذاران در پروژههای زیربنایی است.
بازوند با یادآوری تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلان ابلاغی، افزود: در سطح کشور ۹ کریدور ریلی و ۷ کریدور آزادراهی تعریف شده که بخش عمده آنها در راستای محورهای شمال - جنوب و شرق - غرب قرار دارند.
وی ادامه داد: در این میان، کریدور آزادراهی چالوس - بندر امام خمینی (ره) به طول ۹۵۰ کیلومتر، یکی از پروژههای راهبردی کشور به شمار میرود که تاکنون حدود ۸۰ درصد آن تعیین تکلیف شده و تکمیل حلقههای باقیمانده آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با تشریح وضعیت سایر قطعات این کریدور بیان کرد: ادامه آزادراه از قم تا اراک به بخش خصوصی واگذار شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز خواهد شد. همچنین مسیر اراک تا بروجرد توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء اجرا میشود و سایر قطعات این کریدور نیز یا به بهرهبرداری رسیدهاند یا در مرحله انعقاد تفاهمنامه با سرمایهگذاران قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این کریدور آزادراهی تا پایان دولت چهاردهم بهطور کامل نهایی شود؛ چراکه علاوه بر منافع اقتصادی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات جادهای و ارتقای ایمنی سفرها خواهد داشت.
