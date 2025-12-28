محسن برغمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سطح زیر کشت غلات در سال زراعی جاری در شهرستان اسفراین شامل ۳۷۰۰ هکتار گندم و ۳۵۰۰ هکتار جو است و از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰۰۰ تن انواع کود شیمیایی در بین کشاورزان توزیع شده است.
وی افزود: در راستای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، متقاضیان دریافت ۷ میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون به بانک معرفی شدهاند.
برغمدی با اشاره به برنامههای آموزشی گفت: تاکنون سه دوره کلاس آموزشی تخصصی غلات برای کشاورزان شهرستان برگزار شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین درباره تأمین انرژی و سوخت بیان کرد: در فصل پاییز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر سوخت در اختیار بخش کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.
وی در ادامه از آغاز و بهرهبرداری چند طرح مهم خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی شهرستان اسفراین در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار و با ظرفیت تولید ۶۰ مگاوات برق آغاز شده است که نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار منطقه خواهد شد.
برغمدی همچنین افزود: نخستین طرح آبیاری نوین ماشینی سیار در سطح ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به بهرهبرداری رسیده که موجب افزایش بهرهوری آب و کاهش مصرف منابع خواهد شد.
