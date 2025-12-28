به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ملخها همواره در کشورهای مختلف به عنوان یک آسیب مهم در عرصه کشاورزی مد نظر بوده است و حالت تهاجمی این ملخها موجب خسارتهای گسترده به مزارع و باغات میشود.
وی با اشاره به تأثیر پربارشی، سرسبزی و ایجاد پوشش گیاهی در هجوم ملخها اضافه کرد: ایران بهدلیل نزدیکی به صحرای عربستان، وزش بادهای موسمی و مسیر ژنتیکی حرکت ملخها، کشور ما همواره در معرض تهدید هجوم ملخهای صحرایی بوده است؛ مسیری که از شاخ آفریقا و عربستان آغاز شده و تا ایران و پاکستان ادامه دارد.
امام جمعه بوشهر به سرعت بالای ملخها اشاره کرد و ادامه داد: ملخ نیز در چرخه طبیعی محیط زیست نقش خاص خود را دارد، اما اگر تعادل محیطی به هم بخورد و کنترل نشود، به یک عامل مخرب تبدیل میشود.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت و مقابله با این آفت گفت: اجرای مانورها و برنامهریزیهای علمی در این زمینه اقدامی ارزشمند است و امیدواریم با همت و مدیریت صحیح، کمترین آسیب متوجه کشور شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: مبارزه با تهاجم ملخهای صحرایی کاری کاملاً علمی، تخصصی و نیازمند مدیریت دقیق است تا ضمن حفظ محیط زیست، از وارد آمدن خسارت به کشاورزی و منابع طبیعی جلوگیری شود.
وی با تأکید بر نگاه دینی و زیستمحیطی به این پدیده بیان کرد: هیچ موجودی در نظام خلقت بیفایده یا ذاتاً مضر نیست. ملخ نیز در چرخه طبیعی محیط زیست نقش خاص خود را دارد، اما اگر تعادل محیطی به هم بخورد و کنترل نشود، به یک عامل مخرب تبدیل میشود.
آیتالله صفایی بوشهری پیشگیری را مهمترین راهکار مقابله با هجوم ملخها دانست و گفت: از جمله راهکارهای علمی میتوان به مداخله در سیستم ژنتیکی ملخهای صحرایی، کنترل مواد فعال در سیستم عصبی آنها، ایجاد سامانههای انحرافی لیزری و استفاده از فناوریهای نوین الکترونیکی و هوایی برای هدایت آنها به مناطق بیابانی اشاره کرد.
وی افزود: پس از مرحله پیشگیری، آفتزدایی مطرح میشود که شامل استفاده از ظرفیتهای زیستمحیطی مانند پرندگان، برخی حیوانات و گونههای طبیعی، و در صورت لزوم، آفتزدایی شیمیایی زمینی و هوایی است؛ هرچند این روشها باید با دقت و ملاحظه آثار زیستمحیطی انجام شود.
