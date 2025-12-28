۸۵ میلیون دلار ارزآوری شیلات چهارمحال‌ و بختیاری در ۹ ماهه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا احمدی اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی جامعه جهانی، موضوع امنیت غذایی و تأمین غذای پایدار است، که بدون بهرهبرداری صحیح از منابع آبی، این هدف با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه چهارمحال و بختیاری با شرایط آبوهوایی مساعد و منابع آبی غنی توانسته طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در صنعت آبزیپروری داشته باشد و بهعنوان یکی از قطبهای نخست تولید ماهیان سردابی در کشور شناخته شود.
مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری افزود: استان ما با دارا بودن بیش از ۳ هزار و ۸۶۰ دهنه چشمه، ۸۴۱ رشته قنات، ۴ هزار و ۵۹ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲ رودخانه دائمی، سه تالاب و چهار سد مخزنی حدود ۱۰ درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد، این ظرفیت عظیم موجب شده چهارمحال و بختیاری در زمره استانهای پیشرو در صنعت شیلات قرار گیرد و زمینهای مطمئن برای توسعه پایدار فراهم شود.
احمدی ادامه داد: در سال گذشته بالغبر ۴۸۰ مزرعه پرورش ماهی فعال در سطح استان وجود داشت که تولیدی بیش از ۳۶ هزار تن ماهی را به همراه داشت و برای حدود ۱۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد.
وی بیان داشت: در سال جاری نیز با وجود بحران کاهش دبی منابع آبی، توانستیم با مدیریت صحیح، بهرهگیری از دانش متخصصان و استفاده از تجهیزات مکانیزه، تولید در واحد سطح را افزایش دهیم، تاکنون بیش از ۲۴ هزار و ۶۰۰ تن ماهی سردابی در استان تولید و روانه بازار هدف شده است و با توجه به بارشهای اخیر، پیشبینی میشود تا پایان سال شاهد افزایش ذخیرهسازی و رشد بیشتر تولید باشیم.
ذخیرهسازی ۲۷.۵ میلیون بچهماهی و تولید ۱۷.۳ میلیون تخم چشمزده
مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات شاخص این مدیریت گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری میزان کل آبزیپروری استان به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است، همچنین بیش از ۲۷.۵ میلیون بچهماهی ذخیرهسازی و ۱۷.۳ میلیون قطعه تخم چشمزده تولید شده است که این دستاوردها نشاندهنده توان علمی و عملی استان در تکثیر و پرورش نسل جدید آبزیان است و آینده تولید را تضمین میکند.
وی اضافه کرد: در این مدت، صادرات خوراک آبزیان به میزان ۷۰ هزار تن و صادرات ماهی پرواری (تازه و منجمد) به حدود یک هزار تن رسیده که تاکنون بالغ بر ۸۵ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است و این موفقیت نشاندهنده کیفیت بالای محصولات شیلاتی استان و توان رقابتی آن در بازارهای بینالمللی میباشد.
احمدی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری امروز نه تنها تأمینکننده نیاز داخلی کشور است، بلکه در عرصه صادرات نیز جایگاهی ارزشمند یافته است.
مدیر شیلات و امور آبزیان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با تشکیل کارگروه توسعه پرورش ماهیان خاویاری و برنامهریزی برای ایجاد ظرفیت ۴٬۰۰۰ تن در سد کارون ۴، استان چهارمحال و بختیاری وارد مرحلهای تازه از تنوع تولید خواهد شد.
وی اذعان داشت: همچنین با تکمیل زنجیره ارزش شیلاتی از تکثیر و تولید لارو تا فرآوری و صادرات، آیندهای روشن برای صنعت شیلات استان رقم خواهد خورد و این دستاوردها نویدبخش آن است که چهارمحال و بختیاری نه تنها نیاز داخلی کشور را تأمین خواهد کرد، بلکه سهمی مؤثر در ارزآوری و توسعه اقتصادی ملی ایفا خواهد نمود.
