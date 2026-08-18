  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

کشف بیش از ۱۳۷ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چاراویماق

کشف بیش از ۱۳۷ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از کشف ۱۳۷ هزار ۴۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی آغزیارت هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد، و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران موفق شدند خودرو را توقیف کنند.

وی افزود: ماموران پس از انجام هماهنگی قضائی در بازرسی‌ از خودرو، تعداد ۱۳۷۴۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال کشف کردند که در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6920383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها