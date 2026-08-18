کشف بیش از ۱۳۷ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در چاراویماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی آغزیارت هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد، و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز مأموران موفق شدند خودرو را توقیف کنند.

وی افزود: ماموران پس از انجام هماهنگی قضائی در بازرسی‌ از خودرو، تعداد ۱۳۷۴۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال کشف کردند که در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.