به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دنی سیترینوویچ تحلیلگر اسرائیلی در حوزه ایران امروز سه شنبه گفت: تهدیدات مکرر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به عمان در صورت ایجاد مانع از سوی این کشور در برابر تلاش‌های واشنگتن در تنگه هرمز، به بهبود روابط آمریکا با کشورهای حوزه خلیج فارس کمکی نمی‌کند.

سی ان ان گزارش داد: ایران می‌گوید که در حال کار برای نهایی کردن توافق با عمان درباره بازگشایی مسیرهای جدید برای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز است. در همین حال، سیترینوویچ معتقد است ترامپ هراس دارد که چنین توافقی به ایران امکان کنترل این آبراه را بدهد.

این تحلیلگر اسرائیلی گفت که ترامپ می ترسد است که اگر چنین توافقی حاصل شود، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در همین مسیر گام بردارند و این امر، آمریکا را برای لغو محاصره دریایی تحت فشار قرار دهد.

سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: ایران در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا تسلیم نخواهد شد.