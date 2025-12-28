مدارس گناوه غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فرمانداری گناوه، به دلیل بارندگی شدید و شرایط نامساعد جوی، کلاس‌های درس در شیفت بعدازظهر امروز (یکشنبه) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

کلاس‌های درسی مطابق برنامه، از طریق سامانه «شاد» برگزار خواهد شد.

همچنین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه اعلام کرد: به اطلاع دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان شهرستان گناوه می‌رساند؛ پیرو هشدارهای هواشناسی مبنی بر تداوم بارش‌های شدید و آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد شهری ناشی از بارندگی‌های اخیر، و به منظور حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان کارکنان، همه مدارس نوبت بعدازظهر شهرستان گناوه در روز یکشنبه، مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۴، تعطیل و کلاس‌های درس به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.