طرح ارتقای انضباط اجتماعی در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گره‌های ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته طرح ارتقا انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری عوامل انتظامی شهرستان بروجرد به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۲۱ دستگاه خودرو و ۱۰ موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح افزود عدم استفاده از کلاه ایمنی آلودگی صوتی عدم ارائه مدارک شناسایی فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت از جمله عمده تخلفات رانندگان وسایل نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به استمرار این طرح با عنایت به شلوغی محورها و معابر از رانندگان خواست با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.