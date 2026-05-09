۲ انتصاب جدید در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵در جلسه شورای معاونان، دو انتصاب مهم را در راستای ارتقای مأموریتهای سازمانی و تقویت ساختار سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد.
عبدالرضا فولادوند به عنوان رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش منصوب شد و علی سعیدی سرپرستی سازمان نهضت سوادآموزی را برعهده گرفت.
کاظمی در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات فولادوند در دوران سرپرستی مرکز ارزشیابی و همزمانی با مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی، وی را به سمت رئیس این مرکز منصوب کرد.
همچنین علی سعیدی به عنوان سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی منصوب شد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این انتصاب، خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی باید بر ماموریتهای نهضت، ارتقای شاخصها و استفاده از تمام ظرفیتها و تجربیات موجود باشد.
کاظمی افزود: رعایت انسجام نگاه سیستمی و تعامل مستمر با حجتالاسلام قرائتی، از اولویتها است.
وی همچنین بر حفظ ساختار موجود سازمان نهضت سوادآموزی با اصلاح اساسنامه و مأموریتها تاکید و خواستار ارتقای بهرهوری و اثربخشی این سازمان در مسیر توسعه سوادآموزی شد.
گفتنی است؛ این دو انتصاب در چارچوب برنامه تحول در آموزش و پرورش و تقویت ساختارهای آموزشی و مدیریتی انجام شده است.
