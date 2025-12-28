حق شناس: مردم گیلان با جان و مال خود در دفاع مقدس شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح یکشنبه در اجلاسیه ۱۴۰ شهید آرایشگر کشور و گرامیداشت ۲۳۷ شهید اصناف و بازار استان گیلان در رشت با اشاره به حضور گسترده مردم گیلان در دفاع مقدس اظهار کرد: گیلانی‌ها با جان و دل و با وجود فاصله بسیار از جبهه‌ها در جنگ با جان و مال که نماد آن کمک‌های مالی و اعزام ۱۵۰۰ کامیون توسط صنوف مختلف بود,،شرکت کردند.

استاندار گیلان با بیان اینکه جنگ پدیده‌ای تلخ است اما روی دیگر آن گنجینه‌ای از ایثارگری‌ها و خودگذشتگی‌ها در همه صنوف است، افزود: مردمی بودن جنگ حقیقتی انکارناپذیر است؛ اگر مردم در جنگ مشارکت نمی‌کردند، چه از نظر جانی و چه مالی، سرنوشت دیگری برای جنگ رقم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه در جنگ صهیونیستی نیز همه مردم حضور داشتند، تصریح کرد: حضور مردم در میادین مختلف بویژه جنگ ۱۲ روزه ستودنی بود، اگر حال مردم گیلان خوب باشد، حال همه مردم ایران خوب خواهد بود.

حق شناس با بیان اینکه مردم گیلان ریشه و تاریخ دارند و در عرصه‌های مختلف افتخارآفرینی کرده‌اند، گفت: دشمن هیچ‌گاه درک مناسبی از مردم نداشته و ندارد وگرنه دست به چنین حماقتی نمی‌زد.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع توسط مسئولان برای خدمت‌رسانی صنوف و مردم اظهار کرد: این اعتقاد مهم است که عالم محضر خداست و این باور در میان کسبه نیز وجود دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه مردم انقلاب، نظام و کشور را برای خود می‌دانند گفت بنابراین نباید مزاحم مردم شد و باید از مانع‌تراشی جلوگیری کرد تا آنان کار خود را انجام دهند.