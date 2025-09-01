گیلان پرچمدار توحید، مقاومت و حماسه در دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح دوشنبه در اجلاسیه پیشکسوتان جهاد و شهادت به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج محمود قلی‌پور و ۱۹۸ شهید عملیات کربلای ۲ اظهار کرد: مردم استان گیلان با ایثارگری‌های بی‌نظیر خود در دوران جنگ تحمیلی، مبارزه با تروریسم داعش و پاسداری از پرچم اهل بیت (ع)، حق این دیار را در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به بهترین شکل ادا کرده‌اند.

استاندار گیلان افزود: این اجلاسیه همزمان با ایام شهادت امام حسن عسگری (ع) و پایان دوران غیبت صغری برگزار شده است؛ ایامی که یادآور آغاز مرحله‌ای نوین از انتظار، بصیرت و وفاداری به اهل بیت (ع) است.

وی تصریح کرد: در این مقطع حساس، پرچم اهل بیت (ع) به اهتزاز درآمد و مردم گیلان با وحدت و همدلی، شعار توحید را در جریان تاریخی خود، با عدد نمادین ۱۱۰۰ ثبت کردند.

حق‌شناس با اشاره به پیشینه دیرینه مقاومت در گیلان گفت: از شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای بیگانه به بندر انزلی در جریان جنگ جهانی دوم تا دوران ۸ سال دفاع مقدس، گیلان با جمعیتی محدود، اما با جانبازان، رزمندگان و شهدای برجسته، نقش بسیار مؤثری در دفاع از وطن ایفا کرده است.

استاندار گیلان به سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درباره شهید حسین پور، نابغه مبارزه با تروریسم و داعش اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی بارها به نقش گیلان در پشتیبانی از محور مقاومت افتخار می‌کرد.

وی در پایان افزود: این استان با ریشه‌های عمیق در ایمان، حماسه و توحید، همواره در مسیر عزت و افتخار حرکت می‌کند و مردم آن در بزنگاه‌های تاریخی با ایمان، ایثار و بصیرت، پرچمدار ارزش‌های اسلامی و ملی بوده‌اند.