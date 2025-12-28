به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده روزه، بهویژه رزمندگان و فرماندهان عالیرتبه و همچنین شهدای دانشمند هستهای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، در ابتدا با یادآوری مناسبتهای هفتم دیماه، گفت: امروز سالروز شهادت آیتالله حسین غفاری به دست مأموران ستمشاهی است؛ روحانی مبارز و مجاهدی که در سال ۱۳۵۳ به فیض شهادت نائل آمد و یاد و نام او بهعنوان یکی از چهرههای برجسته انقلاب اسلامی همواره گرامی خواهد ماند.
وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی افزود: به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸، نهضت سوادآموزی شکل گرفت؛ حرکتی بنیادین برای جبران یکی از ننگهای دوران شاهنشاهی که همان بیسوادی گسترده مردم بود.
رئیس شورا تصریح کرد که با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت نهضت سوادآموزی، اقشار گستردهای از مردم در شهرها و روستاها برای یادگیری خواندن و نوشتن به این نهضت پیوستند و در نتیجه، موج فراگیر بیسوادی که سالها بر کشور سایه انداخته بود، بهتدریج از جامعه برچیده شد.
وی تأکید کرد: نهضت سوادآموزی تنها یک برنامه آموزشی نبود، بلکه یکی از جلوههای روشن عدالتخواهی انقلاب اسلامی بود که آثار و برکات آن تا امروز در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی کشور قابل مشاهده است و این اتفاق، گامی اساسی در مسیر آگاهی، رشد اجتماعی و تحقق عدالت آموزشی در جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.
چمران در ادامه اظهارات خود ضمن اشاره به پیام روز گذشته مقام معظم رهبری به انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، اظهار کرد: این پیام، پیامی سرشار از فتح، پیروزی و امیدواری بود که در عین حال تحلیلی روشن از جنگی که بر ملت ایران تحمیل شد و شکستی که دشمنان متحمل شدند، ارائه میداد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیام، بهروشنی از پیروزیهایی سخن گفتند که بهواسطه ایستادگی، مقاومت و پایداری ملت ایران به دست آمد؛ پیروزیای که در برابر فشارها، تهدیدها و ظلمهای تحمیلشده رقم خورد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر محور اصلی این پیام تصریح کرد: اصل مسئلهای که در این پیام برجسته بود، ایستادگی در مقابل ظلم است؛ ظلمی که امروز در ابعاد مختلف، خود را در کشورهای گوناگون جهان نشان میدهد و ملتها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این پیام و دیگر پیامهای مقام معظم رهبری، در دل و جان همه انسانها و بهویژه دانشجویان عزیز بنشیند و زمینهساز تقویت روحیه آگاهی، مسئولیتپذیری و مقاومت در برابر بیعدالتیها شود.
چمران در فراز دیگر سخنان خود، ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب و همچنین نزدیک بودن «ایام البیض» و برگزاری مراسم اعتکاف، گفت: خوشبختانه در پایتخت، بیش از یکهزار مسجد برای میزبانی از معتکفان آماده شده است؛ قطعاً فراهم شدن این ظرفیت گسترده در مساجد تهران، بهویژه برای حضور جوانان، مایه شکرگزاری و خرسندی است و نشان میدهد که گرایشهای دینی و اعتقادات مذهبی همچنان در میان نسل جوان زنده و پویا است.
وی با تاکید بر اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت معنویت و پیوند عمیقتر نسل جوان با مساجد و ارزشهای دینی است با تحسین حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم عبادی تصریح کرد: این جلوههای معنوی و اعتقادی، نهتنها شایسته تقدیر است، بلکه ما را به شکر الهی وا میدارد و امیدبخش آینده فرهنگی و دینی جامعه خواهد بود.
چمران با بیان اینکه ایران تا ساعات آینده در آستانه یک رویداد مهم فضایی قرار دارد، به برنامه پرتاب ماهوارههای بومی ایرانی اشاره و در این باره اظهار کرد: امروز بعدازظهر، انشاءالله شاهد پرتاب موفق سه ماهواره «پایا»، «ظفر ۲» و «کوثر» به فضا و قرارگیری آنها در مدار خواهیم بود و از خدای بزرگ، موفقیت کامل این مأموریتها را مسئلت داریم.
وی افزود: تحقق چنین برنامههای موفقیتآمیزی، نشاندهنده توانمندی علمی، فنی و تخصصی دانشمندان کشور است و هر پیشرفت علمی در این حوزه، گامی مؤثر در تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۱ کشور برتر جهان در عرصه فناوری فضایی بهشمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: این دستاوردها و جهشها در صنعت فضایی ایران، حاصل سالها تلاش، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی است و این عملیات نه تنها یک موفقیت فنی مجزا است، بلکه سنگ بنای شکلگیری منظومههای فضایی آینده ایران را پایهریزی خواهد کرد.
وی با اشاره به وضعیت اسفبار مردم مسلمان غزه و همچنین آخرین آمار شهدای فلسطینی اظهار کرد: شمار شهدای مظلوم غزه به ۷۱ هزار و ۲۶۶ نفر رسیده است که متأسفانه بخش قابل توجهی از این آمار دردناک را زنان و کودکان بیدفاع تشکیل میدهند.
چمران تاکید کرد: آنچه امروز در غزه و فلسطین میگذرد، نمونهای روشن از ظلم عریان و جنایت آشکار علیه مردم مسلمان است؛ ظلمی که وجدانهای بیدار جهانی را به چالش کشیده و سکوت در برابر آن، خود نوعی مشارکت در این جنایت محسوب میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان اظهار کرد که امیدواریم این ستم و جنایت هرچه زودتر رخت بربندد؛ بدون تردید، ایستادگی ملت فلسطین در برابر این حجم از خشونت و بیعدالتی، به لطف پروردگار به پیروزی حق بر باطل منتهی خواهد شد، انشاءالله.
نظر شما