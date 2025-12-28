پورذهبی: سواد زیربنای قدرت اجتماعی و پیشرفت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز سوادآموزی در سنندج، سواد را کلید توانمندی و رشد انسان دانست و اظهار کرد: دانستن و آگاهی حق هر انسان است و سواد، تنها به داشتن مدرک محدود نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سوادآموزی زمانی معنا پیدا می‌کند که به درک و کاربرد علم در زندگی منجر شود، افزود: هر فردی که بتواند علم را بفهمد و در مسیر درست به کار گیرد، به مراتب بالاتری از کمال انسانی دست خواهد یافت.

انسان‌های باسواد در زمره برترین انسان‌ها هستند

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، تصریح کرد: خداوند انسان را با ظرفیت یادگیری آفرید و پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز بر اهمیت آموزش و دانش‌اندوزی تأکید ویژه داشتند؛ انسانی که می‌آموزد و می‌داند، می‌تواند در زمره برترین انسان‌ها قرار گیرد.

پورذهبی ضمن قدردانی از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه سوادآموزی، گفت: کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، در حقیقت علم را در جامعه تبلور می‌بخشند و به انسانیت خدمت می‌کنند؛ چرا که آموزش و یادگیری، زیربنای پیشرفت فردی و اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، اظهار کرد: با وجود فشارها و محدودیت‌ها، دانشمندان کشور توانسته‌اند در حوزه‌های علمی و فناورانه، از جمله پژوهش‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته، دستاوردهای ارزشمندی کسب کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با تأکید بر اینکه علم مایه قدرت و اقتدار جوامع است، افزود: استمرار توجه به سوادآموزی و دانش‌اندوزی، زمینه‌ساز پیشرفت فردی و ارتقای جایگاه ملی خواهد بود.