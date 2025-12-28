  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

ممنوعیت عرضه و نگهداری شمش‌های خارجی در بازار طلا

ممنوعیت عرضه و نگهداری شمش‌های خارجی در بازار طلا

اتحادیه طلا و جواهر تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد عرضه، نگهداری و خرید و فروش شمش‌های طلا و نقره خارجی زیر یک کیلوگرم قاچاق بوده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر نقره و سکه تهران در رابطه با عرضه و نگهداری شمش‌های طلا و نقره خارجی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به ابلاغ رسمی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ و با استناد به مقررات بانک مرکزی درباره واردات و عرضه فلزات گران بها لازم است کلیه واحدهای صنفی نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.

۱- عرضه، نگهداری و خرید و فروش شمش‌های طلا و نقره خارجی زیر یک کیلوگرم در اوزان مختلف (اعم از محصولات ترکیه، امارات سوئیس و …) مشمول قانون قاچاق است.

۲- از تمامی همکاران درخواست می‌شود از نگهداری خرید و فروش یا نمایش این نوع شمش‌ها جداً خودداری گردد در غیر این صورت عواقب و پاسخگویی به مراجع و دستگاه‌های ذیربط بر عهده واحد صنفی است.

۳- واحدهایی که در ویترین یا صندوق خود چنین اقلامی، دارند لازم است در اسرع وقت نسبت به خارج کردن آنها از چرخه عرضه اقدام نمایند.

همکاری شما باعث حفظ آرامش، بازار جلوگیری از برخوردهای ناخواسته و حمایت از تولید داخلی خواهد شد.

ممنوعیت عرضه و نگهداری شمش‌های خارجی در بازار طلا

کد خبر 6704484
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها