بازگشت شاگردان افلاکی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، این اردو با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات پیش‌رو برگزار می‌شود و تکواندوکاران دعوت‌شده تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال خواهند کرد.

بر همین اساس و با نظر مجید افلاکی سرمربی تیم ملی مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی، سینا بختیاری، امیررضا غلامی، مهران برخورداری، آرین سلیمی، یاسین ولی‌زاده، علی پرسیان، علی‌اصغر علیمردان، کیوان کاظمی، علی خوش‌روش، رادین زینالی، امیررضا صادقیان، محمد علیزاده و محمدحسین یزدانی به اردوی آماده سازی دعوت شدند.

مهرداد یوسفی، علی تاجیک، مسعود حجی‌زواره، سجاد مردانی و خیراله قلی‌زاده همکاران افلاکی در کادر فنی تیم ملی می‌باشند.

رقابت‌های بین المللی فجیره به میزبانی امارات اولین رویدادی است که تیم ملی در آن حضور خواهد داشت.