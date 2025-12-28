به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت پرتاب ماهوارههای بومی «کوثر»، «ظفر» و «پایا» پیام تبریک صادر کرد.
متن پیام تقدیر به شرح زیر است:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
ایران اسلامی بار دیگر شاهد تجلی ارادهای است که از بطنِ ایمان و خودباوری ملی جوانان دانشمند و انقلابی جوشیده و با پرتاب موفقیتآمیز و همزمان ماهوارههای بومی «کوثر»، «ظفر» و «پایا»، افقهای جدیدی از دانش بشری را به تسخیرِ نبوغ جوانان خود درآورده است. این رویداد شکوهمند که مأموریت سنجش از دور و توسعه کاربردهای دادهمحور را در مدار نزدیک زمین کلید زد، تجلیبخش صعود مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به تراز ده قدرت برتر صاحب فناوری فضایی در جهان است.
آنچه امروز در پهنه آسمان به دست دانشمندان جوان این مرز و بوم رقم میخورد، برآیندِ اعتماد راهبردی نظام به نسلی است که توانست فناوریهای بالادستی و هایتک را از انحصار قدرتهای جهانی خارج و با تکیه بر دانش بومی، تصویری واقعی و الهامبخش از پویایی و حرکت رو به جلوی کشور، در برابر دیدگان جهانیان ترسیم کند. این دستاورد بزرگ، سندی زنده بر بطلان محدودیتها و گواهی بر این حقیقت است که مسیر اعتلای ایران اسلامی، مسیری بازگشتناپذیر و آکنده از افقهای روشن برای آینده است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این موفقیت بزرگ علمی به محضر رهبر حکیم و علم پرور انقلاب اسلامی و ملت شریف و دانش دوست ایران، این گام بلند را که مایه مباهات و تقویت غرور ملی است، گرامی داشته و آن را طلیعهای بر تثبیت حاکمیت علمی ایران در عرصههای نوین علمی و فناورانه میداند. توفیقات روزافزون فرزندان غیور این سرزمین را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) از درگاه ایزد منان خواستاریم.
نظر شما