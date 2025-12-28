۲۷۰۰ نفر از زوجین نابارور مازندران در سامانه ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای حمایتی این سازمان در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از پرداخت بیش از ۳۱۱ میلیارد ریال هزینه درمان زوجین نابارور استان در مدت زمان اجرای طرح خبر داد.
وی اظهار داشت: از زمان آغاز پوشش بیمهای درمان ناباروری در استان، بیمه سلامت خدمات متنوعی در این حوزه به زوجین نابارور ارائه کرده است. در حال حاضر، بیش از دو هزار و ۷۰۰ نفر از زوجین نابارور استان در سامانههای الکترونیکی بیمه سلامت ثبتنام کردهاند و تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت، بیمه سلامت مازندران به عنوان بخشی از حمایتهای دولت، در تلاش است تا به زوجین نابارور استان خدمات درمانی کاملی ارائه دهد. این خدمات شامل درمانهای دارویی، جراحی و روشهای کمکباروری است که تمامی آنها در هفت مرکز تخصصی درمان ناباروری طرف قرارداد با بیمه سلامت استان به بیمهشدگان واجد شرایط ارائه میشود.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به اهمیت این طرح در کاهش هزینههای درمان برای زوجین نابارور، تصریح کرد: مراکز تخصصی درمان ناباروری در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و نوشهر در حال حاضر خدمات بیمهای خود را به زوجین نابارور ارائه میدهند و این مراکز در چارچوب دستورالعملهای مصوب به بیمهشدگان خدمات درمانی مورد نیاز را فراهم میکنند.
تقوی در ادامه تاکید کرد: پوشش بیمهای درمان ناباروری گام مؤثری در حمایت از خانوادهها و افزایش نرخ فرزندآوری در کشور است. زوجین نابارور استان که شرایط لازم را دارند، میتوانند با ثبتنام و تکمیل پرونده بیمهای خود از تسهیلات و حمایتهای بیمه سلامت بهرهمند شوند.
وی در پایان به همکاری دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی استان با بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: همکاری این مراکز باعث تسهیل دسترسی زوجین نابارور به خدمات درمانی و کاهش دغدغههای آنها در روند درمان میشود.
