۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

ارزیابی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شمیرانات از نظر آلایندگی

شمیرانات- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شمیرانات از بازدید و ارزیابی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک این شهرستان با هدف بررسی میزان آلایندگی و عملکرد تجهیزات سنجش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی یگان‌زاده، از بازدید و ارزیابی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شمیرانات با هدف بررسی میزان آلایندگی و عملکرد تجهیزات سنجش خبر داد.

وی اظهار کرد: کارشناس پایش این اداره با همراهی کارشناسان مربوطه از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شمیرانات بازدید کرده و نحوه کنترل و پایش آلایندگی خودروها را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شمیرانات افزود: در این بازدید، فرآیند انجام آزمون‌های فنی، وضعیت کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش گازهای خروجی، نحوه ثبت داده‌ها و صحت عملکرد تجهیزات سنجش آلایندگی ارزیابی و میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی توسط مرکز پایش شد.

یگان‌زاده با تأکید بر نقش معاینه فنی در کنترل آلودگی هوا بیان کرد: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش انتشار آلاینده‌ها و ارتقای کیفیت هوا در مناطق شهری به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این بازدیدها به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با ضوابط زیست‌محیطی، اقدامات قانونی لازم مطابق مقررات انجام می‌شود.

