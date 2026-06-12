تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی قروه برای کنترل آلایندگی خودروها

توفیق زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای گرامیداشت هفته محیطزیست و با هدف ارتقای نظارت بر فرآیند کنترل آلایندگی خودروها، کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قروه با حضور در مراکز معاینه فنی، عملکرد این مراکز را از نظر رعایت استانداردهای زیستمحیطی بررسی کردند.
وی افزود: مراکز معاینه فنی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تردد خودروهای آلاینده دارند و ضروری است فرآیند بررسی وضعیت فنی خودروها با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست قروه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق ضوابط زیستمحیطی در مراکز معاینه فنی گفت: نظارت بر عملکرد این مراکز با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش تخلفات زیستمحیطی و کمک به بهبود وضعیت هوای شهرستان انجام میشود.
زارعی با اشاره به نقش شهروندان در کاهش آلودگی هوا بیان کرد: مالکان خودروها باید نسبت به انجام منظم معاینه فنی اقدام کنند، چرا که کنترل آلایندگی وسایل نقلیه یکی از عوامل مؤثر در حفظ سلامت جامعه و محیطزیست است.
وی خاطرنشان کرد: بازدیدهای نظارتی از مراکز معاینه فنی در شهرستان قروه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و اداره حفاظت محیطزیست برنامههای مختلفی را برای پایش و ارتقای کیفیت هوا در دستور کار دارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست قروه تصریح کرد: هفته محیطزیست فرصتی برای تبیین مسئولیت همگانی در قبال حفاظت از محیطزیست و توجه بیشتر به موضوعاتی همچون هوای پاک و کاهش آلایندهها است.
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