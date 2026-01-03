استعدادهای جودو در مسیر «قهرمانی از پایه تا المپیک» شکوفا خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حاجی آخوندزاده با اشاره به برنامه فدراسیون برای کشف و پرورش استعدادها گفت: این برنامه با هدف آموزش اصولی، رصد دقیق استعدادها و ترسیم مسیر قهرمانی از پایه تا المپیک طراحی شده است.

سرمربی تیم جودوی نونهالان ایران با اشاره به آخرین فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه استعدادیابی خاطرنشان کرد: در جریان فرآیند استعدادیابی سراسری، ۱۵۰ جودوکار نونهال شناسایی و به اردوی تیم ملی دعوت شدند که شامل ۹۰ جودوکار پسر و ۶۰ جودوکار دختر است.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو در ادامه خاطرنشان کرد:برای افزایش کیفیت آموزش، تسهیل روند تمرینات و رصد بهتر برنامه‌ها، این ورزشکاران در دو گروه مجزا دسته‌بندی شدند.

مسعود حاجی آخوندزاده ادامه داد: شرایط آموزشی و نوع تمرینات در گروه اول و گروه دوم متفاوت است. طبیعتاً ورزشکاران گروه دوم نیاز به آموزش‌های پایه‌ای و تخصصی بیشتری دارند. در حال حاضر گروه اول به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند و گروه دوم نیز در اردوی بعدی حضور خواهند داشت. ورزشکاران گروه دوم با معرفی‌نامه استان‌ها و مربیان خود وارد این چرخه شدند و پس از سنجش شرایط فنی و جسمانی آن‌ها، شاهد استعدادهای ناب و قابل توجهی از استان‌های مختلف کشور بودیم که این موضوع بسیار خرسندکننده است.

سرمربی تیم جودو نونهالان ایران با اشاره به برنامه‌های گسترده انجام‌شده در ماه‌های اخیر افزود: در ۱۴ ماه گذشته که بنده به عنوان سرمربی تیم ملی نونهالان و رئیس کمیته استعدادیابی معرفی شدم، ۱۴ مرحله اردو در استان‌های مختلف کشور برگزار کردیم. خوشبختانه خروجی این برنامه‌ها بسیار امیدوارکننده است، به‌طوری‌که تعدادی از ملی‌پوشان نونهال ما با راهیابی به تیم ملی نوجوانان موفق شدند در مسابقات آسیایی بحرین پنج مدال ارزشمند را برای جودوی ایران کسب کنند.

حاجی آخوندزاده درباره حضور بین‌المللی تیم‌های پایه گفت: در این ۱۴ اردو، در تورنمنت‌های بین‌المللی مختلفی از جمله رقابت‌های ترکیه و ارمنستان شرکت کردیم که به‌صورت میانگین هر چهار ماه یک‌بار انجام شده است. در حال حاضر نیز در حال رایزنی هستیم تا برای حفظ انگیزه ورزشکاران و سنجش سطح فنی آن‌ها، در سه ماه پایانی سال یک اردو یا تورنمنت بین‌المللی دیگر برگزار کنیم.

وی با تأکید بر نگاه همه‌جانبه به پرورش ورزشکاران عنوان کرد: در کنار مسائل فنی و ورزشی، به مباحث فرهنگی و اخلاقی نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ایم. برنامه‌هایی در مسیر قهرمانی و پهلوانی از جمله نماز جماعت، درخت‌کاری، غبارروبی اماکن مقدس و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا اجرا شده است تا ورزشکاران ما علاوه بر قهرمانی، به ارزش‌های انسانی و اخلاقی نیز پایبند باشند.

رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جودو تصریح کرد: تمام تجربیات شخصی خودم را که در بالاترین سطح مسابقات بین‌المللی به دست آورده‌ام، در اختیار این ورزشکاران قرار می‌دهم. تلاش کرده‌ایم هر آنچه لازمه حضور موفق در میادین بزرگ است، به آنها منتقل شود. امیدوارم این مسیر به‌صورت مستمر ادامه‌دار باشد و ثمره آن قهرمانان آینده المپیک برای جودوی ایران باشد.

حاجی آخوندزاده در پایان گفت: ما جودوی پایه را نه صرفاً به‌عنوان یک رویداد مقطعی، بلکه به‌عنوان یک فرآیند بلندمدت و مسیر آمادگی برای قهرمانی جهان، آسیا و المپیک می‌بینیم. در همین جا از فدراسیون جودو و تمامی مسئولانی که با برنامه‌ریزی و حمایت‌های خود ما را در این مسیر همراهی می‌کنند و با ایجاد انگیزه، زمینه رشد استعدادها را فراهم می‌سازند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.