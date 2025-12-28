به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکریم حججی در مجمع انتخابات هیئت ترایاتلون استان زنجان، با تأکید بر جایگاه این رشته در سطح جهانی اظهار کرد: ترایاتلون یک رشته المپیکی است که از سال ۲۰۰۰ میلادی در هر دو بخش مردان و زنان وارد برنامه بازیهای المپیک شده و در سالهای اخیر، رشتههای زیرمجموعه آن رشد قابلتوجهی در سطح بینالمللی داشتهاند.
وی با اشاره به حضور فعال ایران در رویدادهای مهم ورزشی افزود: در سال ۱۴۰۴، ایران در رقابتهای ورد گیمز، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و بازیهای آسیایی جوانان نماینده داشته است. همچنین برگزاری مسابقات دواتلون اسپرینت قهرمانی آسیا برای نخستین بار در ایران با استقبال گستردهای مواجه شد که نشاندهنده توانمندی کشور در میزبانی رویدادهای بینالمللی است.
حججی با اشاره به افتخارات اخیر این رشته در میادین بینالمللی گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا که برای نخستین بار به میزبانی ایران و با حضور ۹ کشور برگزار شد، ورزشکاران کشورمان موفق شدند تمامی سکوها را از آنِ خود کنند و ایران بر سکوی قهرمانی ایستاد.
رئیس فدراسیون ترایاتلون با اشاره به افتخارات گذشته این رشته گفت: پیش از این، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، ایران پس از ۲۰ سال موفق به کسب سه مدال ارزشمند شد که این دستاورد حاصل تلاش فدراسیون و هیئتهای استانی بوده است.
حججی با اشاره به ظرفیتهای استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر این استان ورزشکارانی دارد که کاندیدای حضور در بازیهای آسیایی هستند. هرچند نتیجه نهایی به اردوها و مسابقات پیشرو بستگی دارد، اما وجود این ظرفیت یک امتیاز مهم برای استان محسوب میشود و نیازمند حمایت و همافزایی همهجانبه است.
وی با تأکید بر لزوم همدلی پس از رقابتهای انتخاباتی گفت: رقابتها مقطعی است، اما رفاقتها باید ادامه داشته باشد. همافزایی میان اعضای هیئت میتواند زمینهساز مدالآوری بیشتر برای استان زنجان شود.
رئیس فدراسیون سهگانه با اشاره به آسیبهای ناشی از طولانی شدن دوره سرپرستی هیئتها افزود: در برخی استانها، ادامهدار شدن سرپرستی باعث توقف فعالیتها میشود که این موضوع یک آفت جدی برای ورزش استانهاست و لازم است فرایند برگزاری انتخابات در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
حججی با بیان اینکه هیئت ترایاتلون استان زنجان در حال حاضر با سرپرستی اداره میشود، گفت: در مجمع انتخاباتی این هیئت، آرا به تساوی رسید که نشاندهنده حساسیت انتخاب فرد شایسته برای ریاست هیئت است و ضرورت ایجاد تغییر و تحول در مدیریت این مجموعه را دوچندان میکند.
وی از مسئولان و دستاندرکاران استان خواست با حمایت از کاندیداها و ورزشکاران مستعد، زمینه حضور موفق نمایندگان زنجان در بازیهای آسیایی را فراهم کنند تا این رشته در استان و کشور به جایگاه شایسته خود دست یابد.
نظر شما