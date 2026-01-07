به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت ترایاتلون استان هرمزگان با حضور مظفر مهری خادمینسب مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه ورزش و اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان برگزار شد.
مظفر مهری خادمینسب در این مجمع ضمن تبریک انتخاب حسن مقصودلو بهعنوان رئیس هیئت ترایاتلون استان، اظهار کرد: اعضای مجمع با اعطای یک فرصت چهار ساله، زمینه برنامهریزی، آموزش و استعدادیابی را برای پیشرفت این رشته در استان فراهم کردند و اداره کل ورزش و جوانان نیز از حضور افراد توانمند و ارزشمند در این جایگاه حمایت میکند.
وی با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری افزود: انتظار میرود اعضای مجمع و هیئترئیسه با استفاده از ظرفیتهای موجود، این هیئت را به جایگاه واقعی خود رسانده و زمینه خودکفایی آن را فراهم کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به انتخاب حسین زارعی بهعنوان دبیر هیئت ترایاتلون، گفت: قطعاً تعامل و همکاری بیشتر، بهرهگیری بهتر از ظرفیتها را به دنبال خواهد داشت و شرایط مناسبی برای توسعه این رشته جذاب ایجاد میشود.
خادمینسب استعدادیابی و آموزش را از اولویتهای مهم دانست و تصریح کرد: باید با شناسایی استعدادها در دورههای آموزشی، زمینه حضور ورزشکاران استان در سطوح ملی و تیمهای ملی فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان اظهار داشت: هرمزگان دارای ۹ شهرستان ساحلی است و با توجه به ماهیت دریامحور رشته ترایاتلون، میتوان از این ظرفیتها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. همچنین شرایط آبوهوایی مناسب استان در نیمه دوم سال، فرصت خوبی برای میزبانی مسابقات ورزشی ملی و بینالمللی فراهم کرده است.
در ادامه، حسن مقصودلو رئیس هیئت ترایاتلون استان هرمزگان ضمن قدردانی از اعتماد اعضای مجمع، بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف هیئت، معرفی و شناساندن این رشته ورزشی به عموم مردم است؛ چراکه بدون شناخت صحیح، پرورش قهرمانان امکانپذیر نخواهد بود.
وی افزود: با برگزاری مسابقات در سطح استان و کشور و استفاده از تمامی ظرفیتها، میتوان جایگاه واقعی ترایاتلون را که ریشه در استان هرمزگان دارد، تقویت کرد و با بهرهگیری از تجربیات ورزشکاران سایر استانها، سطح فنی ورزشکاران هرمزگان را ارتقا داد.
رئیس هیئت ترایاتلون استان تأکید کرد: ایجاد پویایی در مجموعه و شکلگیری یک پایگاه منسجم در استان، لازمه رسیدن این رشته به جایگاه مطلوب است.
در پایان این مجمع، حسن مقصودلو با کسب ۱۱ رأی از ۱۱ رأی مأخوذه به مدت چهار سال بهعنوان رئیس هیئت ترایاتلون استان هرمزگان انتخاب شد. همچنین معصومه قانعی بهعنوان نایبرئیس، جلال حاصلی خزانهدار و حامد فکور، محمد رزم و مهدی جعفری بهعنوان اعضای هیئترئیسه این هیئت معرفی شدند.
