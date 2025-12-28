به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در جمع معاونین خود، بر اهمیت توجه همزمان به آموزش کیفی و تربیت معنوی دانشآموزان تأکید کرد و مراسم معنوی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تعمیق باورهای دینی دانست.
وی اجرای پرشور این آئین عبادی را نیازمند هماهنگی و مشارکت همهجانبه مدارس و دستگاههای فرهنگی برشمرد و بیان کرد: فراهمسازی زمینه حضور حداکثری دانشآموزان در اعتکاف، نقش مؤثری در رشد اخلاقی نسل آینده خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ارتقای کیفیت آموزشی و تربیت دینی را دو محور مکمل برای رشد همهجانبه نسل آینده معرفی کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان هم تاکید کرد: تاکنون قریب به ۵ هزار دانشآموز برای این مراسم معنوی پیشثبتنام کردهاند و حدود ۸۸ مسجد در سطح استان برای برگزاری اعتکاف دانشآموزی آمادگی دارند.
دبیقی همچنین اعلام کرد که دانشآموزان میتوانند برای پیشثبتنام به سامانه «my.medu.ir» مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، برگزاری هرگونه امتحان داخلی و هماهنگ در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ دیماه ممنوع بوده و غیبت دانشآموزان شرکتکننده در اعتکاف موجه محسوب میشود.
