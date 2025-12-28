  1. استانها
  کهگیلویه و بویراحمد
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

پیش‌ثبت‌نام بیش از ۵ هزار نفر در اعتکاف دانش‌آموزی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون بیش از ۵ هزار نفر در اعتکاف دانش‌آموزی استان پیش‌ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در جمع معاونین خود، بر اهمیت توجه هم‌زمان به آموزش کیفی و تربیت معنوی دانش‌آموزان تأکید کرد و مراسم معنوی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تعمیق باورهای دینی دانست.

وی اجرای پرشور این آئین عبادی را نیازمند هماهنگی و مشارکت همه‌جانبه مدارس و دستگاه‌های فرهنگی برشمرد و بیان کرد: فراهم‌سازی زمینه حضور حداکثری دانش‌آموزان در اعتکاف، نقش مؤثری در رشد اخلاقی نسل آینده خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ارتقای کیفیت آموزشی و تربیت دینی را دو محور مکمل برای رشد همه‌جانبه نسل آینده معرفی کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان هم تاکید کرد: تاکنون قریب به ۵ هزار دانش‌آموز برای این مراسم معنوی پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۸۸ مسجد در سطح استان برای برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی آمادگی دارند.

دبیقی همچنین اعلام کرد که دانش‌آموزان می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام به سامانه «my.medu.ir» مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، برگزاری هرگونه امتحان داخلی و هماهنگ در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ دی‌ماه ممنوع بوده و غیبت دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اعتکاف موجه محسوب می‌شود.

