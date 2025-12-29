تمهیدات ترافیکی ویژه حماسه ملی ۹ دی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان مراسم حماسه ملی ۹ دی اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه ۱۴۰۴، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی، با حضور پایتخت نشینان از میدان آئینی امام حسین (ع) و معابر پیرامونی آغاز می‌شود.

سردار موسوی پور افزود: بدین منظور محدودیت‌های توقف، از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ در مسیر دورگردهای شرقی غربی میدان آئینی امام حسین (ع) و خیابان ۱۷ شهریور، حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا است.

موسوی پور در ادامه گفت: همچنین اعمال محدودیت‌های تردد در صورت نیاز و متناسب با بار ترافیکی در میدان امام حسین (ع)، دورگردهای شرقی-غربی و خیابان‌های: دماوند حد فاصل پل بزرگراه امام علی (ع) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) در هر دو مسیر، نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع شمالی میدان امام حسین (ع)، ۱۷ شهریور حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا، انقلاب حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان فردوسی در هر دو مسیر انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها در خیابان‌های: مجاهدین اسلام تا آبسردار، پیروزی حد فاصل میدان شهدا تا سه راه شکوفه، دماوند حدفاصل میدان امام حسبن (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر شده است.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری کنند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.