۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

در پاسخ به مهر اعلام شد؛

آخرین وضعیت تاثیر قطعی معدل در کنکور از زبان رئیس سازمان سنجش

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مبنای کار سازمان سنجش در زمینه تاثیر قطعی معدل در کنکور همان مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصوبه تأثیر معدل در کنکور گفت: آخرین وضعیت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که پایه یازدهم همان شش درس با تأثیر قطعی و پایه دوازدهم تأثیر قطعی، یعنی ۶۰ درصد تأثیر قطعی برای سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد نمره آزمون اختصاصی خواهد بود.

وی افزود: این آخرین مصوبه و مبنای کار سازمان نیز همین است.

رئیس سازمان سنجش ادامه داد: تا زمانی هم که مصوبه جدیدی به سازمان سنجش ابلاغ نشود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای کار خواهد بود.

زهرا سیفی

