حجاب، مسئله یا مسئولیت؛ بررسی فقهی حجاب در روزگار ما

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «حجاب؛ مسئله یا مسئولیت؟!» از سری سلسله نشست‌های الهیات راهبردی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست علیرضا زادبر به مسئله کشف حجاب در ایران از پهلوی اول و دوم تا ایران امروز می‌پردازد، رقیه‌سادات مؤمن نیز فقه حجاب را در روزگار ما بررسی می‌کند و مقداد اموری نیز حجاب و تنانگی زن امروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روند کشف حجاب در ایران، فقه حجاب در جهان امروز، شکوه و زنانگی و افت تنانگی، مسالگی حجاب در زمان حاضر، حجاب قانونی و زندگی خیابانی، نقد فقهی، حجاب مداری در زیست پلتفرمی و.... از مباحثی است که در این نشست مطرح می‌شود.

این نشست به صورت حضوری در روز پنجشنبه ١١ دی‌ماه برگزار می‌شود. علاقه مندان جهت ثبت نام دوره حضوری، نام و تحصیلات خود را به شماره ۰۹۲۲۶۲۰۱۸۱۵ پیامک کنند.