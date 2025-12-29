به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر دوشنبه در همایش بانوی ایرانی با حضور بانوان فعال فرهنگی سمنان در سپاه این استان اشاره به جایگاه ویژه زنان در آموزه‌های دینی و اسلامی بیان کرد: جامعه زنان ایران در ادوار مختلف بویژه در دوران انقلاب اسلامی نقشی بی‌بدیل و ممتاز داشته است.

وی افزود: از آنجا که قرآن کریم شأن و منزلت بسیار بالایی برای زنان در نظر گرفته از این قشر می‌خواهد از تبرج و جلوه‌گری در منظر عموم پرهیز کنند.

امام جمعه سمنان گفت: چه در دوران جاهلیت هزار سال قبل و چه در عصر حاضر، متأسفانه برخی افراد به زنان به مثابه کالا نگاه می‌کرده‌اند و این موجب می‌شد ارزش زن از جایگاه بالایی که خداوند برای او تعیین کرده است، پایین‌تر باشد.

مطیعی با یادآوری بی‌توجهی به جایگاه زنان در عصر جاهلیت گفت: زن در آن دوره به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت و متحمل بدترین رفتارها و برخوردها می‌شد اما اسلام جایگاه حقیقی زنان را به بشر متذکر شد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به عنوان منادیان دین و بر اساس آموزه‌های دینی، جایگاه بالایی را برای زنان ترسیم کرده‌اند، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، عفاف و حجاب را زمینه‌ساز دستیابی به کمالات انسانی دانسته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان حضرت فاطمه زهرا (س) را جلوه‌ای کامل و جامع از اوج مقام زن دانست و گفت: مقام حضرت زهرا (س) تا حدی بالا است که جبرئیل امین بر ایشان نازل شد و با حضرت به گفتگو پرداخت و امیرالمومنین علی (ع) نیز آن را کتابت فرمود و امروز بعنوان «مصحف فاطمی» در اختیار امام عصر (عج) قرار دارد.

مطیعی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای تغییر و یا تضعیف ارزش‌های اسلامی افزود: دشمن می‌داند اگر یک زن را از مسیر رشد و تعالی بازدارد، می‌تواند بر حرکت صحیح جامعه اثر منفی بگذارد و آنرا به انحطاط بکشاند.