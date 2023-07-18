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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۶

در یک نشست علمی صورت می‌پذیرد؛

بررسی اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت حجاب»

بررسی اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت حجاب»

نشست علمی با موضوع «اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»» به همت گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی با موضوع «اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»» به همت گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و ارائه حجت الاسلام حجت‌الله فتحی برگزار خواهد شد.

دبیری علمی این نشست بر عهده حجت الاسلام غلامرضا پیوندی خواهد بود.

نشست علمی با موضوع اصل تناسب جرم و مجازات و تطبیق آن بر لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»؛ روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه سال جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به صورت حضوری در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی و همچنین به مجازی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک کنند.

کد مطلب 5839434
فاطمه علی آبادی

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