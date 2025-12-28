قیمت قند و شکر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت قند و شکر را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
شکر بستهبندی ۱۰۰۰ گرمی کیلویی ۶۵ هزار تومان
شکر بستهبندی ۳ کیلوگرمی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان
شکر بستهبندی ۹۰۰ گرمی کیلویی ۵۹ هزار تومان
شکر فله کیلویی ۵۹ هزار تومان
قند شکسته بستهبندی ۱۰ کیلوگرمی، کیلویی ۷۸۵ هزار تومان
قند شکسته بستهبندی ۵ کیلوگرمی، کیلویی ۳۹۵ هزار تومان
قند شکسته ۴۵۰ گرمی، کیلویی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان
قند شکسته ۷۰۰ گرمی، کیلویی ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان
قند شکسته ۹۰۰ گرمی، کیلویی ۹۱ هزار تومان
نبات تخته و خرد شده، کیلویی ۸۹ هزار تومان
نبات چوبدار زرد و سفید و طعمدار کیلویی ۱۱۴ هزار تومان
نبات شاخه باریک و ریز (شاخهای) سفید و زرد کیلویی ۹۹ هزار تومان
