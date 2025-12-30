به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و چهارمین مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک روز چهارشنبه (۱۰ دی) به ریاست محمود خسروی وفا رئیس کمیته و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش برگزار می‌شود تا طبق روال همیشه، اعضای مجمع در جریان گزارش‌های مالی و فنی این کمیته در زمینه‌های مختلف قرار بگیرند.

این مجمع البته به اندازه نامش «عمومی و عادی» نیست چرا که برای آن «دو دستورالعمل ویژه» لحاظ شده است که کم سابقه و حتی بی سابقه در تاریخ این مجمع است و به همین دلیل بررسی و نتیجه رای گیری روی آنها قطعاً برای خانواده بزرگ ورزش مهم و تعیین کننده خواهد بود.

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در حالی روز چهارشنبه برگزار می‌شود که نتیجه اش به اندازه مجمع انتخاباتی مهم است

دستورالعمل‌های مجمع ۱۰ دی کمیته ملی المپیک

طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، مجامع عمومی و عادی این کمیته باید حداقل سالی یکبار تشکیل شوند (ماده ۷). این مجمع در سال جاری، روز چهارشنبه (۱۰ دی) از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در ساختمان کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد. محمود خسروی وفا به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت و احمد دنیامالی وزیر ورزش هم به عنوان یکی از اعضا به حضور در آن دعوت شده است.

برای این مجمع دستورالعمل‌هایی تعیین شده که به این شرح هستند:

۱- ارائه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی دریافت و پرداخت‌های کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳

۲- تعیین حسابرس ۱۴۰۱۴

۳- ارائه گزارش عملکرد کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان (بحرین) و بازی‌های کشورهای اسلامی (ریاض)

۴- تعیین زمان مجمع انتخاباتی آتی

۵- تغییر اساسنامه جهت تطبیق دوره‌های انتخاباتی کمیته ملی المپیک و زمان بازی‌های المپیک

۶- سایر موارد

قرار است در مورد انتخابات سال آینده کمیته ملی المپیک و زمانش، در حضور وزیر ورزش تصمیم گیری شود

مجمع «عمومی» با رنگ و لعاب «انتخاباتی»

آنچه مجمع پیش روی کمیته ملی المپیک را ویژه و متمایز از مجامع قبل کرده، موضوعات مرتبط با انتخابات این کمیته است؛ موضوعی که خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی با عنوان «دو قطبی برای مدیریت کمیته ملی المپیک / مخالفان مقابل رئیس و هیئت اجرایی» به آن پرداخت و در گفتگوی کارشناسی با مصطفی هاشمی طبا با عنوان «بررسی ابعاد تغییر انتخابات کمیته ملی المپیک / ملاک باید رای گیری باشد» هم آن را پیگیری کرد.

این موضوع یعنی انتخابات کمیته ملی المپیک و تغییراتش، در قالب بندهای ۴ و ۵ دستورالعمل تدوین شده برای مجمع ۱۰ دی، به اعضای آن ارائه شده و قرار است با طرح و رای گیری، در مورد آن تصمیم گیری شود. همین مسئله، به مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک، رنگ و لعابی کاملاً انتخاباتی داده است.

رای گیری برای تعویق ۴ ماهه انتخابات ۱۴۰۵

ناگفته پیداست اهمیت «بندهای انتخاباتی» مجمع عمومی کمیته ملی المپیک این قابلیت را دارد که باعث شود جریان مجمع و اعضایش خیلی زود و بدون فوت وقت از «بندهای معمول و همیشگی» عبور کنند تا به «اصل مطلب» برسند و مشخص کنند انتخابات سال آینده چه زمانی برگزار خواهد شد.

دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک ۶ شهریور سال آینده برگزار می‌شود درحالیکه بازی‌های آسیایی به عنوان یک رویداد مهم از ۲۸ شهریور در ناگویا آغاز می‌شود و تا ۱۲ مهر ادامه خواهد داشت. المپیک جوانان (داکار سنگال) و بازی‌های داخل سالن آسیا (ریاض) هم دو رویداد دیگر هستند که زمان مقرر برای آنها در فاصله زمانی نزدیک به اتمام دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک قرار دارد.

کمیته ملی المپیک با نظر به حضور در این بازی‌ها و همچنین الگوبرداری انتخاباتی مبنی بر اینکه هیچ زمان و در هیچ جای جهان، در فاصله میان رویدادهای نزدیک به هم انتخاباتی برگزار نمی‌شود تا اینگونه آرامش و ثبات مدیریتی حفظ شود، در نظر دارد انتخابات سال آینده را با ۴ ماه تاخیر نسبت به زمان مقرر (شهریور) برگزار کند.

این موضوعی است که در قالب بند ۴ دستورالعمل، در مجمع روز چهارشنبه مطرح می‌شود تا بر اساس نظر اعضای مجمع، زمان انتخابات سال آینده مشخص شود.

روسای کمیته ملی المپیک همیشه برای یک دوره ۴ ساله انتخاب شده‌اند اما رئیس بعد باید ۲ سال بر سر کار باشد

جابه جایی کلی انتخابات از بعد بازی‌های آسیایی به بعد بازی‌های المپیک

سال هاست که انتخابات کمیته ملی المپیک در ایران در سالِ بازی‌های آسیایی و بعد از این بازی‌ها برگزار می‌شود این در حالی است که به خاطر اهمیت بازی‌های المپیک، در ورزش جهان، زمان برگزاری این رویداد فراگیر و مهم و حتی بازه زمانی بعد از آن، ملاک خیلی از تغییرات و جابه جایی ها و حتی انتخابات است. همین مهم مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک را بر آن داشته تا انتخابات این کمیته را از «بعد از بازی‌های آسیایی» به «بعد از بازی‌های المپیک» منتقل کند.

حال اینکه با برگزاری انتخابات سال آینده کمیته ملی المپیک و نظر به ۴ ساله بودن نتیجه آن، مجدد دوره بعدی انتخابات به بعد از بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ موکول می‌شود. همین مسئله بند ۶ را وارد دستورالعمل مجمع عمومی کرده است.

تغییر اساسنامه برای ۲ ساله شدن نتیجه یک دوره انتخابات

«دوره فعالیت کلیه اعضای هیئت اجرایی از زمان انتخاب، چهار سال است» این موضوعی که در ماده ۱۶ اساسنامه کمیته ملی المپیک به آن اشاره شده است اما مانع دستیابی به هدف موردنظر برای انتخابات این کمیته بعد از بازی‌های المپیک می‌شود.

به همین دلیل برگزارکنندگان مجمع عمومی و عادی کمیته ملی المپیک به دنبال تغییر این بند از اساسنامه و ۲ ساله کردن یک دوره انتخاباتی (انتخابات سال ۱۴۰۵) هستند تا بتوانند با اتمام دوره آنکه بعد از بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس می‌شود، انتخابات دیگری برگزار کنند که نتیجه اش چهارساله خواهد بود. بعد از آن همین روال یعنی تشکیل مجمع انتخاباتی بعد از هر دوره بازی‌های المپیک و فعالیت چهار ساله افراد صاحب رای در آن تا بعد از المپیک بعد، ملاک عمل خواهد شد.

ماده ۱۶ اساسنامه بر ۴ ساله بودن دوره فعالیت اعضای هیئت اجرایی تاکید دارد اما برای جابه جایی زمان انتخابات به زمان درست، تغییراتی در این بند باید ایجاد شود

تائید IOC هم شرط است

اساسنامه فعلی کمیته ملی المپیک که ملاک همه تصمیم گیری ها در این کمیته است، بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و با استناد به قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک (مصوب ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. این اساسنامه اما تائیدیه کمیته بین المللی المپیک (IOC) را هم دارد.

بر این اساس، اعمال هرگونه تغییر در آن نیازمند اطلاع رسانی به کمیته بین المللی المپیک و گرفتن تائیدیه لازم از این نهاد است تا به عنوان یک بند قانونی و مصوب، قابلیت اجرایی پیدا کند. بنابراین مصوبات اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در نشست روز چهارشنبه باید خیلی زود به IOC اطلاع رسانی شود تا پاسخ دریافتی، ملاک هر گونه تغییر و جابه جایی شود.