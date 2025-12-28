توقیف ۷۵ تن برنج قاچاق توسط مرزبانان خوزستان

سردار حجت سفیدپوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه بی امان مرزبانان با پدیده قاچاق و تلاش برای حفظ امنیت اقتصادی کشور، مرزبانان مستقر در گذرگاه مرزی چذابه با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر خروج محموله قاچاق از کشور مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مرزبانان با تشکیل چندین تیم عملیاتی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، به دو خودروی تریلی باری مظنون و جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

این مقام مرزبانی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیف شده؛ ۷۵ هزار کیلو گرم برنج ایرانی که بدون مجوز و با هدف عرضه در خارج از کشور بارگیری شده بود را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به دستگیری دو متهم، بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.