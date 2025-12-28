کرمی: ۱۰ درصد از نیات موقوفات زنجان به مدارس علمیه اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مختار کرمی گفت: طبق آخرین ارزیابی کارشناسان وقف، از محل درآمدهای موقوفات با نیات حوزوی طی سه سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال به مدارس و مراکز دینی و علمی استان اختصاص یافته است که نسبت به یک دهه قبل افزایش چشمگیری دارد.

وی اظهار کرد: استان زنجان بیش از دو هزار و ۸۰۰ موقوفه دارد که هزار و ۵۰۰ موقوفه آن شامل مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و اماکن مذهبی و هزار و ۳۰۰ موقوفه عادی مثل اراضی کشاورزی دیمی و آبی، مغازه و خانه است.

کرمی با بیان اینکه زنجان به پایتخت شور و شعور حسینی معروف است گفت: حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) در استان موجب شده است که بیش از ۵۰ درصد از نیات اوقاف به تعزیه داری حضرت امام حسین (ع) و اهل بیت (ع) اختصاص داشته باشد.

وی ادامه داد: نیات حدود ۳۰ درصد از این موقوفات نیز به امور خیر و احسان مثل کمک به انجام مراسم دینی و مذهبی اختصاص دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، به وضعیت رتبه‌بندی اداره کل اوقاف اشاره کرد و گفت: عملکرد درآمدی موقوفات این اداره کل در سال ۹۸ تقریباً ۱۵ میلیارد تومان بود که این میزان در پایان سال گذشته به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۱۰ برابری را نشان می‌دهد.

کرمی افزود: نصف درآمدهای اوقاف صرف اجرای نیات مختلف واقفان و بقیه نیز در امور حفظ، نگهداری و ارتقای وضعیت موقوفات و سرمایه گذاری در آنها هزینه می‌شود.

در نشست مشترک مسئولان استانی با مدیرکل اوقاف زنجان، استاندار و امام جمعه این استان با اهدای لوح سپاس از اقدامات گسترده و ارزنده اداره‌کل اوقاف در حمایت از طلاب، مدارس و حوزه‌های علمیه تقدیر کردند.

مسئولان حاضر در این نشست حمایت‌های مادی و معنوی از مدارس علمیه و روند تحصیل طلاب، برگزاری همایش‌ها و مراسم‌های شاخص حوزوی و علمی، پشتیبانی از مرکز مشاوره «سماح» وابسته به حوزه‌های علمیه، حمایت ویژه از مدارس علمیه خواهران، ارائه مساعدت‌های آموزشی و رفاهی به طلاب خدمات اداره‌کل اوقاف استان زنجان برجسته و تاثیرگذار عنوان شد.

در این نشست، لوح تقدیری با امضای استاندار و امام جمعه زنجان به مدیرکل اوقاف استان اهدا شد. این اقدام به‌منزله قدردانی رسمی از تلاش‌های مستمر اوقاف استان و ادارات شهرستان‌ها در راستای اجرای نیات واقفان و حمایت همه‌جانبه از حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود.